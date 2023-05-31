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港聞

港聞二

闖立會案 控方指傳媒片段認出王宗堯 6被告均被拍攝 吳志勇受訪稱「死守」

【明報專訊】2019年七一示威者衝擊立法會大樓案件昨續審。控方開案陳辭提及6名受審被告案中行為，其中藝人王宗堯被拍攝到當晚出現於立法會會議廳內，他沒有遮掩面容，與他人談話。其後警員於傳媒片段中認出任職演員、具公眾知名度的王宗堯；另一男曾於會議廳內吸煙、坐在李慧琼的議員座位上，及接受《蘋果日報》訪問。控方另指兩名擔任記者的被告在場參與暴動（見另稿）。

6名被告為城大編委記者黃家豪（20歲，案發時，下同）、運輸工人何俊諺（21歲）、網媒記者馬啟聰（30歲）、藝人王宗堯（40歲）、吳志勇（26歲）及林錦均（25歲）。除何尚未答辯，其餘5人均否認暴動罪；黃、馬、林另否認一項進入或逗留在會議廳範圍罪；王、吳則承認一項進入或逗留在會議廳範圍罪。

兩人小冊子金屬盾檢指紋

控方開案陳辭指出，警方事後於會議廳內檢取大量物品作證，其中一本屬於立法會的《基本法》小冊子上發現黃家豪的指紋。林錦均2019年10月在落馬洲與皇崗口岸的天橋上，被內地執法部門交予香港警方，林警誡下稱，當日他在「煲底」執起鐵枝敲打立法會玻璃窗，以圖協助示威者攻入立法會，及後他因遭玻璃碎割傷而離場。對於在一個自製金屬盾牌上驗出其指紋，林稱當日有參與協助傳遞物資。

王會議廳內沒遮面

住宅衣物化驗「或同一件」

其餘4名被告均被傳媒拍攝到身處立法會範圍內。何俊諺警誡下稱，當晚他受友人邀請前往立法會，但沒有破壞。何在警方提供的片段截圖中圈出自己，及指出身旁的人是他所講的友人。馬啟聰被傳媒拍攝到曾出現於會議庭內。警方亦在3段傳媒片段中發現馬啟聰的身影。

王宗堯被傳媒拍攝到當日身穿一件胸前有淺色字樣的黑色T恤，沒有遮掩面容，與示威者及記者談話。事後警方從他住宅搜出一件印上「1/2,000,001我自由故我在」及「I'm free, therefore I am」白字黑底T恤，經政府化驗師曾卓南將檢取衣物跟片段比對後，確認兩者的外形相符，可能是同一件衣服。

吳志勇被合共9段傳媒片段拍攝到當晚身穿黑色上衣，手持一支拐杖，其後在會議庭內已脫去口罩，吳亦在會議庭主席台前接受訪問，表明他決意死守會議廳，以及待警方到場時鎖門應對。吳在警誡下稱「七一嗰日我去過立法會，但我無破壞任何嘢」，並稱自己曾於會議廳內吸煙、坐在李慧琼的議員座位上，最後被其他示威者抬離會議廳。

【案件編號：DCCC606至610/20等】

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪 衝擊立法會 七一回歸 王宗堯 反修例事件

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