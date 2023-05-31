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港聞二

山客疑失足捲入海 一輕傷一不治 鴨脷排燈塔打卡熱 專家：大浪洶湧危機多

【明報專訊】12男女昨在港島鴨脷排行山，其中一對男女疑失足墮海後被大浪捲走，同行兩友人見狀落水拯救，惟女事主送院搶救不治，警方正調查事故原因。行山專家表示，上址不時發生意外，藏有危機，例如可能會在沙洲遇上大潮湧至而被困海中。

據了解，43歲女死者姓鍾。昨早11時許，鍾與11名在網上群組認識的行山友，由鴨脷洲利東邨出發，經玉桂山往鴨脷排。眾人原定行山兼游水，約中午12時半，一行人到達鴨脷排燈塔一帶發現浪太大，改為在附近拍照，其間鍾與69歲姓楊男子懐疑意外被浪捲入海面。據了解，事主被冲至約20米對面岸，同行兩名男子見狀即穿着救生衣下海救人。最後水警及消防等接報趕至，將4人救起。

冲至20米對岸 兩男跳海欲救

鍾昏迷由救護車送往律敦治醫院，其間救護員用自動心外壓機替她急救，惟最終不治，死因尚待調查確定；而楊則腳部撞到石頭受傷，至下午1時許，清醒由政府飛行服務隊送往律敦治醫院治理，跳海救人兩男無受傷。

8山友回程不適 消防再出動

其餘8名同行山友回程有人感不適，消防再出動協助眾人落山，至下午3時許返抵利東邨。現場所見，他們身穿防曬衣物，救援人員向求助者提供凍水。市民李先生指上址經常發生事故，要出動消防員及直升機救援，他又表示昨日天氣酷熱，不宜行山，「我上去（球場）行個圈都驚中暑」。

專家指酷熱不宜行山

玉桂山位於鴨脷洲，對面為鴨脷排，中間有沙洲相連。山藝教練梁念豪表示，玉桂山至鴨脷排路線難度屬中級，須具備一點行山技術，上落有少許崎嶇，需攀上攀落，而且路程沒有樹蔭遮蓋，於酷熱天氣下不宜步行。梁指鴨脷排的燈塔貼近海面，吸引不少市民前往打卡，惟當中藏有危險，包括於沙洲遇大潮湧至而被困海中、爬燈塔時或被行經大船引起的船尾浪扯走，亦有人玩「綑邊遊」生意外。

翻查資料，昨晨6時許，天文台已發出酷熱天氣警告。梁提到昨天「又熱又焗」不宜行山，建議市民可選擇家樂徑或有士多補給的地方，要帶備足夠水。

相關字詞﹕行山意外 鴨脷排

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