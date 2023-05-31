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港聞

港聞一

控方召專家述制裁影響 黎案審期倍增至80日

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英被控違反《港區國安法》，昨於高院展開案件管理聆訊。控方稱將傳召6名關鍵證人和兩名專家證人作供，其中一人會講述外國制裁的法律影響。辯方提到，從另案可見，控方似乎會在審訊中途「搬龍門」（shifting the goalposts），要求控方承諾不會呈交新證據，法官稱難以要求控方承諾。本案押後至8月預審，料審期增至80天。

黎智英昨日無出庭，由資深大律師彭耀鴻代表。審訊排期今年9月開始，律政司副刑事檢控專員周天行甫開庭表示，原訂的40日審期太保守，預料控方需要約65日處理證供。控方稱屆時將傳召6名關鍵證人，各人證供約需5至10天，控方亦應辯方要求傳召18名證人。法官李運騰表示，除了聽取證供，法庭要就辯方案情、書面陳辭等程序預留時間，意味審期約為80天。

控方6關鍵證人

應辯方要求召18人

控方近期呈上兩名專家證人的新證供，其中一人講述WhatsApp等社交媒體運作，另一人講述制裁的法律影響。

辯方促勿中途呈新證

官：刑審或有意外難承諾

辯方關注，本案原定去年開審，輾轉延至今年9月；根據近期另一案件的經驗，辯方擔心控方中途「搬龍門」。法官李運騰稱倘辯方對新證供有爭議，可告知法庭。辯方要求控方確認不會呈交新證據，法官杜麗冰表示刑事審訊或出現無法預料的事，控方難以承諾。

辯方稱，屆時只會盤問部分控方證人，另就煽動刊物罪提出憲法爭議，認為40日審期足夠。杜官則提到，本案雙方法律團隊亦有參與「35+」初選案，雖然不肯定初選案何時審結，法庭仍期望本案能按計劃9月開審，情况猶如「在隧道盡頭看到曙光」。經商討後，案件押後至8月18日審前覆核，而正審將移師西九龍法院舉行。

翻查資料，前《蘋果日報》社長張劍虹、副社長陳沛敏，以及壹傳媒前營運總裁兼財務總裁周達權均為本案控方證人。根據公訴書，黎智英被控一項「串謀刊印煽動刊物」、兩項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」，以及一項「勾結外國勢力危害國安」罪。

【案件編號：HCCC51/22】

（港區國安法）

相關字詞﹕高等法院 串謀刊印發布分發展示或複製煽動刊物罪 勾結外國或境外勢力危害國家安全 黎智英案 港區國安法

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