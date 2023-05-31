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選舉開支上限 直選7萬變95萬 三會界別10萬

【明報專訊】區議會新制度下選區範圍大擴，選舉開支上限亦相應增加，由現時6.88萬元，按新選區大小增至約51萬至95萬元。民主黨主席、南區區議會前主席羅健熙認為，選舉開支大增令普通市民難以參選，變相壓縮參政空間。立法會議員楊永杰表示開支上限較預期高，相信有意參選者能透過不同方式募集經費，有力應付開支。

按新選區大小 中區最低51萬

建制派一直關注新選區擴大，現行選舉開支上限不足。現時區選開支上限為6.88萬元，政府在提交立法會的文件表示，按通脹調整後，選舉開支上限為7.32萬元，再按區議會新選區範圍釐定新開支上限。上限最高的新選區包括灣仔、深水埗東、九龍城北及黃大仙西，為95.16萬元，最低的是中區（51.24萬元），其餘大部分選區介乎60萬至80萬元。至於由各區「三會」（分區會、滅罪會、防火會）成員選出的地區委員會界別，選舉開支上限為10萬元。

羅健熙：普通市民難參政

楊永杰：信有意者能募款

羅健熙稱，他過去參選只需約3萬元開支，認為新制度下選舉開支大增至數十萬元，普通市民難以參選。身兼九龍城區議員的楊永杰表示，預計新制下平均50萬至60萬元開支充裕，相信有意參選者能以眾籌、尋求贊助等方式募集經費。

另據修例草案，特首可指明在不同日子舉行地區委員會界別及民選區議員的選舉。政制局長曾國衞早前出席場地區簡介會時表示，政府傾向同日舉行。

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