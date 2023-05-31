屋邨拋垃圾扣分加辣不包租置邨 議員：衛生問題難解

受規管行為14項 少公屋邨一半

周燕玲在彩霞邨居住逾30年，成為租置單位業主亦超過20年，現為彩霞邨關注組委員。她表示，經常有街坊反映有公屋租戶在樓梯通道亂拋垃圾、隨地吐痰；亦有不少租戶在走廊、屋邨花園等公眾區域餵飼雀鳥，導致邨內多雀屎，夏季亦有不少租戶冷氣機滴水。

彩霞業主：管理公司無權管 勸阻反被罵

周續稱，不少租戶面對勸阻時態度惡劣，舉例稱自己曾勸餵雀租戶，「佢話自己只係掟咗麵包落地，仲話關你咩事」，又稱曾有租戶隨地便溺，需管理公司清潔員工處理。顏汶羽指出，管理公司無權處理公屋租戶問題，而現行扣分制下「亂拋垃圾」、「冷氣機滴水」、「在公眾地方吐痰」等項目不適用於租置屋邨內的公屋單位，故無法規管部分租戶的不當行為，對其他業主不公平。

顏汶羽：多次反映 房委稱地點非管轄範圍

顏汶羽說，類似彩霞邨的問題亦在其他租置屋邨出現，他曾多次向房委會反映意見，引述房委會稱該會強調相關滋擾行為的發生地點非房委會管轄範圍。

顏認為扣分制規管的應是公屋租戶，而非涉事地點，冀房委會將扣分項目適用範圍擴至涵蓋所有公屋租戶，擴闊後可讓管理公司蒐集證據，交由房委會決定是否扣分，「至少可以有得扣分，起阻嚇作用」。