屋邨拋垃圾扣分加辣不包租置邨 議員：衛生問題難解

【明報專訊】房委會資助房屋小組上周通過公屋扣分制「加辣」，增加亂拋垃圾等9項不當行為的扣分幅度，租置屋邨內公屋單位的受規管行為則維持14項，佔公共屋邨全數28項受規管行為的一半，且未涵蓋亂拋垃圾、冷氣機滴水、公眾地方吐痰等。有租置屋邨單位業主稱邨內不時有公屋租戶亂拋垃圾等行為，但管理公司因業權問題束手無策，扣分制未能規管，冀政府改善制度。民建聯立法會議員、觀塘區議員顏汶羽表示，對房委會今次修訂感失望，指未將所有扣分項目的適用範圍擴闊到所有公屋租戶，無法解決租置屋邨公眾衛生問題。
受規管行為14項 少公屋邨一半
周燕玲在彩霞邨居住逾30年，成為租置單位業主亦超過20年，現為彩霞邨關注組委員。她表示，經常有街坊反映有公屋租戶在樓梯通道亂拋垃圾、隨地吐痰；亦有不少租戶在走廊、屋邨花園等公眾區域餵飼雀鳥，導致邨內多雀屎，夏季亦有不少租戶冷氣機滴水。
彩霞業主：管理公司無權管 勸阻反被罵
周續稱，不少租戶面對勸阻時態度惡劣，舉例稱自己曾勸餵雀租戶，「佢話自己只係掟咗麵包落地，仲話關你咩事」，又稱曾有租戶隨地便溺，需管理公司清潔員工處理。顏汶羽指出，管理公司無權處理公屋租戶問題，而現行扣分制下「亂拋垃圾」、「冷氣機滴水」、「在公眾地方吐痰」等項目不適用於租置屋邨內的公屋單位，故無法規管部分租戶的不當行為，對其他業主不公平。
顏汶羽：多次反映 房委稱地點非管轄範圍
顏汶羽說，類似彩霞邨的問題亦在其他租置屋邨出現，他曾多次向房委會反映意見，引述房委會稱該會強調相關滋擾行為的發生地點非房委會管轄範圍。
顏認為扣分制規管的應是公屋租戶，而非涉事地點，冀房委會將扣分項目適用範圍擴至涵蓋所有公屋租戶，擴闊後可讓管理公司蒐集證據，交由房委會決定是否扣分，「至少可以有得扣分，起阻嚇作用」。