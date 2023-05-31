國際特赦更正：維男在韓 稱事主澄清無來港 港府轟抹黑未道歉

國際特赦組織昨晚稱，涉事維族男子昨與組織聯絡，澄清他並無來港。本報曾向涉事維吾爾族男子的友人查詢，包括涉事者現况，另向國際特赦組織查詢會否道歉，至截稿前雙方均未回覆。

組織：續援被侵權者 港府斥「妄稱」監察人權

國際特赦組織上周表示，一名新疆土生土長39歲維吾爾族男子Abuduwaili Abudureheman，本月10日由韓國飛抵香港後，當晚向朋友傳短訊稱抵達本港國際機場後被「中國警察」審問，自此失蹤。組織昨在官網澄清該男子並無來港，對於該男子的情况得到解釋感高興，又稱將繼續支援被侵犯人權者或其家屬的求助，繼續關注和記錄在內地和海外維吾爾人的嚴重人權狀况，及自2020年《港區國安法》實施後本港人權「迅速惡化」的局勢。

港府昨晚發稿稱，國際特赦組織「不但不肯承認錯誤，還妄稱要繼續監察本港和內地人權狀况，意圖掩飾錯誤，為其日前無中生有、詆譭本港和內地的歹毒言論解脫」，對此表示鄙視。保安局長鄧炳強前日表示，該人從來無入境本港或被本港拒絕入境，批評有關組織利用捏造事實刻意抹黑香港政府，危害國家安全。