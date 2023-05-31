國際特赦更正：維男在韓 稱事主澄清無來港 港府轟抹黑未道歉

【明報專訊】國際特赦組織日前稱一名維吾爾族男子本月初由韓國飛抵香港後失蹤，昨晚刊出「CORRECTION」（更正），稱涉事男子告知該組織並沒前赴香港。該組織稱已知悉該男子狀况。港府早前表示並無涉事男子入境或曾被拒絕入境香港紀錄，昨日發新聞稿指對國際特赦組織「並沒就其無中生有、惡意抹黑特區政府的可恥不實言論作出道歉」，表示憤慨與不滿。
國際特赦組織昨晚稱，涉事維族男子昨與組織聯絡，澄清他並無來港。本報曾向涉事維吾爾族男子的友人查詢，包括涉事者現况，另向國際特赦組織查詢會否道歉，至截稿前雙方均未回覆。
組織：續援被侵權者 港府斥「妄稱」監察人權
國際特赦組織上周表示，一名新疆土生土長39歲維吾爾族男子Abuduwaili Abudureheman，本月10日由韓國飛抵香港後，當晚向朋友傳短訊稱抵達本港國際機場後被「中國警察」審問，自此失蹤。組織昨在官網澄清該男子並無來港，對於該男子的情况得到解釋感高興，又稱將繼續支援被侵犯人權者或其家屬的求助，繼續關注和記錄在內地和海外維吾爾人的嚴重人權狀况，及自2020年《港區國安法》實施後本港人權「迅速惡化」的局勢。
港府昨晚發稿稱，國際特赦組織「不但不肯承認錯誤，還妄稱要繼續監察本港和內地人權狀况，意圖掩飾錯誤，為其日前無中生有、詆譭本港和內地的歹毒言論解脫」，對此表示鄙視。保安局長鄧炳強前日表示，該人從來無入境本港或被本港拒絕入境，批評有關組織利用捏造事實刻意抹黑香港政府，危害國家安全。