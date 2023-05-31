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港聞

港聞二

政策組56專家涵兩地政商學界

【明報專訊】政府智庫特首政策組擴充架構，政府昨公布增設專家組，委任56名成員，涵蓋本地商界、學者和內地背景的學者及財金人士。現任特首政策組長黃元山加入政府前，擔任智庫團結香港基金副總裁；根據本報統計，新任專家組成員中，近三成同時有團結香港基金背景（見表），如現任團結基金理事戴德豐、前總幹事鄭李錦芬。有15名專家組成員同時是基金顧問、研究委員會成員或參事。

三成來自團結基金

此外，有10名專家組成員是內地半官方全國港澳研究會成員，包括該會顧問劉兆佳；部分成員來自港府諮詢架構，如金發局主席李律仁，他同時是團結基金顧問。港大副校長王于漸同時是團結香港基金研究委員會、港澳研究會理事及公務員培訓諮詢委員會成員。

在56名專家組成員分為經濟發展、社會發展及研究策略3個組別，成員任期一年，即時生效。內地背景成員方面，包括政治學者鄭永年、中國社科院台港澳研究中心主任黃平、國家開發銀行香港分行行長李曦光等。成員中也有多個內地及國際企業管理層，包括摩根大通中國投資銀行聯席主席劉伯偉、騰訊高級執行副總裁湯道生、德勤中國首席執行官曾順福等。

已設顧問團 政策組：作用不同

特首政策組先前已設特首顧問團，政策組回覆本報查詢時解釋，顧問團是高層次諮詢組織，就香港發展策略為特首提供意見；政策組專家組主要與特首政策組交流，以豐富特首政策組的研究角度和內容。當局初步預計專家組每年舉行一至兩次大會，政策組會不時就個別議題諮詢成員；專家組成員以個人身分獲委任，不收津貼或酬金。

特首李家超昨稱非常希望聽到不同地方專家意見，香港正處關鍵階段，希望專家組協助制訂短中長期政策，用最短時間追回最大成績。

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