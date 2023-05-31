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港聞

港聞二

港協修訂國歌國旗指引 主辦方拒核對須拒參賽 倘出錯 須下工作天書面報告

【明報專訊】港協暨奧委會（港協）昨發出經修訂的處理國歌和區旗指引（見表），包括若主辦機構拒絕讓領隊核對國歌及核對區旗，領隊必須拒絕隊員參賽或參與頒獎禮，直至完成核對程序。至於一旦主辦方出錯，領隊帶領隊員回應後，應馬上向體育總會匯報；而該會主席必須於兩小時內以電話直接通知港協指定聯絡人，並須於接着一個工作天提交簡單書面報告。有關指引將於明日起生效。

港協在修訂指引的「背景」簡介中提到，自去年11月起，國歌分別在不同國際體育賽事被錯誤播放成一首「具顛覆性質」的歌曲，按國際單項運動聯會及亞洲單項運動聯會調查，顯示歌曲是主辦方從Google或YouTube首個搜尋結果得來，證明在該兩個平台搜尋正確國歌「完全不能信賴」。

參賽前領國歌工具包

要求主辦方簽收確認

港協昨日以實體會議及線上形式同步舉行簡介會，由義務秘書長楊祖賜向體育總會說明指引重點。港協轄下的體育總會昨日共派出逾230人員參與，署理體育專員鄭青雲亦有列席。港協在新聞稿提到7項修訂，包括要求各體育總會每次出發參賽前，必須領取附有正確國歌硬件的工具包，並須由主辦機構簽署標準收條，書面確認收妥等。

港協將會每年最少舉行一次簡報會，提醒會員相關指引的重要，亦會提供一份有8個項目的清單，列出體育總會必須採取的行動，體育總會須於出發前及賽後兩度提交清單，確認已完成指引的各項行動。至於「不遵守指引的後果」則維持不變，體育總會將視乎個別情况，可能受到制裁，包括被港協暫停會員資格，或會被政府暫停津貼或資助。

港協製管理手冊改善管治

香港男子冰球隊2月在波黑作賽，主辦方賽後播國歌時出錯。港協本月中召開董事局特別會議後，認為冰協在賽事中明顯未有遵從指引，決定向冰協發出「書面申斥」告誡；另透露將會修訂指引，令體育總會「有規可循」。

港協另稱，其「機構管治小組」正針對體育總會或機構的行政運作及機構管治展開檢討，並根據廉政公署「體育總會防貪錦囊」提供意見。小組料今年第二季會完成所有77個體育總會或機構的檢視會面，其後會分析資料及編訂檢討報告，總結機構管治狀况，並提出建議和改善方案，予政府考慮；另外，港協正制定「機構管治手冊」及相關程序和指引，期望提升各體育總會或機構的管治水平，並且減輕他們在制定管治規條時的壓力及人手。

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