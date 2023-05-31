大灣區GBA新聞：夫妻檔毛孩社交店「寵癒人」 辦寵物旅遊開實體舖 「累並開心着」

Allen和琪琪都喜愛寵物，兩人結緣也因寵物。二人相識於朋友聚會，聊天發現大家都喜歡寵物，後來約會時，琪琪不是帶姊妹好友「幫眼」，而是帶着「阿囡」金毛尋回犬「把關」，「琪琪自小養貓貓狗狗，選夫婿的要求也不一般，要對方及其家人能夠接受跟寵物一起住，恰好我和家人都喜歡貓狗」，因此，Allen順利過了阿囡這關。

信順德市場有潛力 辦人寵社交俱樂部

最初兩人婚後各自打拼事業。Allen在企業人事部工作，琪琪加盟廣州寵物旅遊品牌，做順德代理，後因公司支援不足，合作不愉快，但又覺順德寵物市場有潛力，於是去年3月左右與朋友開始籌備人寵社交俱樂部「寵癒人」，做自家的網上寵物旅遊及聚會生意。

顧及疫情，寵癒人初期主力線上組織活動，包括辦寵物旅遊和寵物聚會，「我們會去物色寵物友好（可攜帶寵物）的食住行地方」。

Allen說寵物旅遊以夏天玩水為主，曾去清遠、台山海灘，寵物聚會則去農莊之類短程遊。去年至今已辦六七個團，參加團員以順德當地人為主，短途10至20人一團，長途逾20人。「我們出發前及途中都會做宣傳工作和提醒注意事項，其實願意帶寵物去旅行的人，大部分都較文明有素質，否則也不會想到花錢帶寵物去旅行。」

寵物友好地方漸少 實體店助交流、吸客

不過，Allen說辦寵物旅行團有一定困難，「畢竟真真正正對寵物友好的地方較少」。同時，他們慢慢發覺順德的寵物友好普及情况與其他城市有差距，亦常聽到寵物主人抱怨順德愈來愈少地方適合他們聚集遊玩；加上近年來見到當地「文明養寵物」意識正提升，令Allen覺得或是適合時候為寵癒人品牌附加一間社交實體店，提供落腳點，讓主人可互相交流，寵物可彼此交友，同時為寵物旅遊和寵物聚會業務吸收客源，亦能宣傳推廣和以身作則示範文明養寵。

「但去年疫情不時爆發，人都不能外出，何况是寵物，所以當時開實體店有點不現實，加上琪琪剛剛創業，收入未穩，所以那時我繼續上班」，不過開店的心在去年底得到燃燒，一來社會復常，二來物色店址時，恰好商場業主也想發展寵物經濟，因此很支持Allen二人，又給租金優惠，「去年11月份疫情仍比較嚴重，當時還擔心會不會受影響，但我們挺幸運的，店舖裝修時，政府就宣布防疫解封，到今年1月試業又恰好是一波爆疫期結束」，Allen在那時候決定辭職，與琪琪一起做好寵癒人品牌。

遇同道業主獲優惠 重視衛生、空間區隔

社交店位於順德大信新都匯商場地下一層，面積約300平方米。店門對出便是戶外空地，可用隔板圍起為寵物打造半室外環境，貫徹他們「人寵社交」初衷。也因是半室外地舖，商場對於環境清潔要求較寬鬆，確保沒有異味便可。「我們也會將清潔擺在第一位，每天接待來自不同地方的寵物，大小便在所難免，店員見到會馬上清潔，店舖也有消毒除臭等清潔用品。在每天關門之前會全面消毒，隔天早上再做清潔」，Allen說。此外，考慮到有客人可能純粹想聊天，門店專門分隔出一個非寵物聚集區域，讓客人安安靜靜喝上一口Allen夫婦特製的咖啡。

為何要另闢安靜空間？因人多的地方易爭吵，狗多的地方更嘈雜，除了興奮跑動、互相玩耍，打架也少不免，而且還要慎防走失寵物。對此Allen表示，寵物第一次來，員工都會先了解其性格習慣，以及是否打齊疫苗，也會為主人講解；亦提醒出入要關好閘門，店舖也設免責聲明、監控設備。

會員4個月增3倍 有港澳客人慕名來

夫妻一起做生意，公事與私事同辦，琪琪說肯定多了爭拗，「管理理念、客戶關係，好多方面都有不同意見」，但也笑道「不過大家還是朝着同一個目標前進」。事實上，自1月試業以來，社交店生意不錯，Allen說「未開業時會員群組不滿100人，現在（5月1日，受訪當天）已經超過400人，大家都好開心有個地方可讓寵物玩，主人又可以坐下喝杯咖啡」，也有港澳客人因為看到小紅書或大眾點評，來店內「打卡」。

不過，首次創業壓力不小，琪琪說曾有小朋友在店舖外圍的花壇上跳下來時絆倒，導致手骨折。「雖然不是我們客人，法律上我們不用負責，但也會擔心家長來追究……何况我們服務行業，100個好評不如別人一句劣評，萬一被誤會是我們問題，損了名聲和生意怎辦」，琪琪說為了此事曾擔心到數晚失眠。不過看到一眾寵物主人的鼓勵和身體力行的支持，覺得一切都值得，「當聽到那些主人說，沒了你們（社交店）我真不知道帶狗狗去哪裏玩」，琪琪感歎「那一刻覺得真是累並開心着」。