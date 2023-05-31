大灣區GBA新聞：兄弟班自媒體「咚城文化」 疫初逆流上 去年險結業 今年迅速復蘇

「航拍順德」介紹風土 粉絲聘拍片成契機

起初，岑梓烽在抖音經營「航拍順德」帳號，只屬玩票性質，拍攝介紹當地風土人情、文化景觀等，後來有「粉絲」聘請他拍攝短片，漸漸地便從興趣轉化為事業，「逐漸有更多客戶認可，於是開始購入相機、無人機等專業設備」，2020年3月岑梓烽與弟弟共同創辦咚城文化，正值疫情最嚴重時選擇逆勢而上。

公司創立初期，除了開設同名公眾號和視頻號，亦製作網站www.dongcity.cn宣傳，為了省成本，只租了個24平方米辦公室，「無法判斷疫情何時結束，生活要繼續，但夢想也要實現，能省便省吧」。岑梓烽表示，公司早期主要為企業的自媒體帳號拍攝作品，在做方案策劃及製作的過程中，不斷摸索合適的路向，「特別是在疫情期間，作為剛入行的團隊，我們也擔心相比起老團隊會經驗不足、實力不夠，所以一直拓闊不同業務，例如商業宣傳片，並專門學習研究不同設備、拍攝和後期技術等」。

業務擴充遭遇封控 友人出資周轉解困

雖是逆勢而行，但創業之初成績不錯，短短一年業務拓展到學生畢業拍攝、宣傳片製作，以及婚禮等活動拍攝，員工規模也從兩兄弟擴充至20人團隊，辦公室也變成400平方米，設備投資超過60萬元（人民幣，下同）。惟月有陰晴圓缺，去年內地疫情反覆，封控此起彼伏，咚城文化一度陷入危機，「去年11月封控最嚴重時，很多拍攝訂單臨時取消，一時之間資金周轉困難，房租、人工都要（繼續）支付」，岑梓烽曾有結業的念頭，「後來找到一位高中認識的好友，他二話不說就拿出30萬元入股，讓我渡過了難關」。岑梓烽說：「可能我性格樂觀，覺得辦法總比困難多，假使好友不投資，我也會想盡辦法堅持下去，包括變賣家產。」

不久之後，全國防疫放寬，岑梓烽也感受到行業正在復蘇，「今年春節後，訂單明顯增加，除了像廣佛、江門的萬達廣場等早期老客戶，還有因同行熬不過來結業而轉到我們手上的客戶，單是今年3月，長期短期的訂單已超過30宗，人手變得不足」。採訪當日，岑梓烽原本還打算介紹工作團隊，但結果「全部有工作安排，都要出去拍攝了」。

訂單大增人手告急 客戶涵各省份、機關

復常帶來的另一變化是，客戶覆蓋範圍更廣泛，現在有來自山東、湖北等北方省份，以及政府部門、警隊、銀行等客戶。

通關後大灣區交流頻繁，岑梓烽把眼光瞄準港澳，「同行可能會更專注本土和傳統拍攝業務，我們則希望帶領團隊往外走，探索更多發展機會，香港和澳門自然是重要考慮」。他有意在香港常用的社交媒體平台複製當年「航拍順德」的做法，先打響名堂，此前也有跟來自香港的健美界人士洽談，接下來也會爭取參加港澳舉辦的漢服活動，以及嘗試與香港藝人合作，「我們曾贊助粵港澳新聲代歌手比賽，活動邀請香港藝人參與，我們也藉此機會與香港藝人有更多聯繫」。

香港同行放眼灣區 相信互補多於競爭

不過，市道變好的同時，競爭難免也加劇，且面對的不再只是本地同行，香港同行也會放眼大灣區。惟岑梓烽認為「與其說競爭，不如說合作，大家肯定有互補的地方」。他指香港影視文化深厚，也擁有較多海外資源，拍攝製作技巧值得學習，而內地成本低，能在人力上支援香港。「我們都是看港劇長大的，深受影響，例如拍攝時也會參考電視上的飛虎隊裝扮」，岑梓烽笑說。

如今公司步入正軌，岑梓烽也與太太育有一子，家庭事業在別人看來已屆「三十而立」之年，對公司未來發展規劃清晰的他認為還不能鬆懈。岑梓烽表示，未來有意在廣州、深圳及東莞開設分公司，同時希望在接下來兩三年繼續提升技術、增加員工經驗，在原有業務的基礎上延伸至更加多元化領域，就如公司名字「咚」（與「東」同音），寓意紫氣東來、東成西就。