爆竊茶藝館分贓斷正 一被捕一在逃

遭爆竊的「羅桂祥茶藝館」位於紅棉路10號香港公園內，是茶具文物館的新翼，1995年落成啟用，樓高兩層，地下茶室提供品茗和茶藝示範，上層則展出已故維他奶創辦人羅桂祥的收藏品。羅桂祥基金在1994年把羅名下的25件瓷器和600多方印章贈予前市政局，市政局在茶具文物館側興建新翼，收藏及展出該批藝術文物。

昨凌晨2時許，46歲陳姓女職員發現「羅桂祥茶藝館」地下一間茶室防盜警鐘響起，警員接報到場發現茶室後門打開，內有搜掠痕迹，相信遭爆竊。警方派員在附近搜索疑人，特遣隊警員稍後在寶雲道花園發現兩名男子正於公廁「數錢」，上前截查時兩人反抗糾纏，警員將其中一人制服拘捕，另一人則向波老道逃去。

警員在公廁檢獲數千元現金及一部疑匪留下的電話。警方經調查相信竊匪攀過公園大閘，再破壞茶室後門木門潛入犯案，搜掠期間觸動警鐘，茶室初步損失收銀機及夾萬內約兩萬元。

被捕男子姓何，27歲，前額受傷送院，涉嫌爆竊及妨礙警務人員執行職務，案件交由中區警區重案組跟進，現正追緝一名在逃男子，身高約1.7米，案發時穿白色上衣、黑長褲，戴白色鴨嘴帽及手套。