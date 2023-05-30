3000公屋戶可免費全面驗眼

隨機選出 盼研青光眼病率

港大醫學院臨牀醫學學院眼科學系主任兼臨牀教授梁啟信表示，青光眼是因視神經細胞及軸突（Axon）退化，醫學界普遍認為青光眼早期只會損害側視力，但港大眼科學系一項最新研究發現，72%早期青光眼患者眼睛負責中央視力的黃斑和視網膜中央區域出現神經退化，即青光眼初期階段仍會影響中央視力。

新法篩查 敏感度高30%

梁啟信說，目前醫學界普遍利用「光學相干斷層掃描」（OCT）作為青光眼診斷評估，檢測「視網膜神經纖維層」有否變薄，但常出現假陰性或假陽性。他說，ROTA同樣利用光學掃描，但能以高解像直接觀察視網膜上神經纖維，顯著提高早期檢測青光眼造成視神經損傷的準確性，包括在黃斑區以內和外的受損，將早期青光眼診斷敏感度提升30%。

篩查首階段會在今年6月至明年5月進行，隨機去信邀請逾3000名南區、觀塘及大埔區50歲或以上公屋永久居民，在港大眼科中心、觀塘地區康健站及大埔地區康健站做青光眼篩查，每戶名額兩個。服務包括視力檢查、屈光度檢查、眼壓測試、光學斷層掃描影像檢查及與眼科醫生的醫療諮詢。需進一步治療的患者會轉介公立或私家眼科門診。

梁啟信預計會找到300名潛在患者，又說香港從未有大型青光眼篩查，今次亦是為檢視透過ROTA篩查青光眼的成本效益，制定篩查「黃金標準」。篩查計劃明年將展開第二階段，為全港居民提供額外名額。

奧比斯香港總幹事劉慧思說，從奧比斯過往調查數據可見，近半港人從未接受全面眼科檢查，另有50%人稱對上次一次眼科檢查已是5年前。她希望藉是次大型計劃呼籲50歲者每年做全面眼科檢查，預防眼疾。