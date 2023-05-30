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港聞

港聞二

國際特赦指維族漢港機場失蹤 韓媒：事主一直在韓

【明報專訊】國際特赦組織日前稱一名維吾爾族男子本月10日由韓國飛抵香港後失蹤，特區政府事後澄清該人沒有入境或曾被拒絕入境香港，批評組織無中生有。韓聯社昨日引述該名男子的大學指導顧問、韓國國民大學體育學院院長，稱該名男子目前安全地身在韓國，沒有去香港。韓媒MBC新聞平台亦稱曾與事主通電話，對方表示沒有去過香港，一直在韓國。

稱事主對失蹤報道驚訝

國際特赦組織日前發稿稱，新疆土生土長的39歲維吾爾族男子Abuduwaili Abudureheman本月10日由韓國飛抵香港後，當晚向朋友傳短訊稱抵達香港國際機場後被「中國警察」審問，自此失蹤。該男子在韓國攻讀博士學位，韓聯社昨引述該男子的大學指導顧問、國民大學體育學院院長Jo Woogyeon稱，該學生目前安全地身在韓國。

該名院長接受韓聯社訪問稱，自己每日與該學生聯繫，為攻讀博士學位的他提供指導，並多次確認「他確實在韓國」。該名院長表示，不知道為何國際特赦組織會指其學生在港失蹤，認為與事實不符，計劃聯絡組織糾正。報道又稱，該院長稱他與事主均對失蹤報道感到驚訝。本報昨透過電郵向該名院長及國際特赦組織查詢，截稿前未有回覆。

鄧炳強批捏造事實抹黑

保安局長鄧炳強昨會見傳媒時，主動提到國際特赦組織指控一名維吾爾學生在港失蹤和指控事件與特區政府有關，他重申該人從來沒有入境香港或被香港拒絕入境，批評有關組織利用捏造事實刻意抹黑香港政府，「刻意說到好像我們的人權狀况很差，目的就是想抹黑香港政府，抹黑中央政府，危害國家安全」。

被問及國際特赦組織的指控及中方能否證實事主下落時，外交部發言人毛寧稱不掌握有關情况。

相關字詞﹕韓國 鄧炳強 維吾爾族 國際特赦組織

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