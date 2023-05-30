煤氣公司研煤氣直接提氫 毋須換管道減風險

料可成港主要氫氣供應商

煤氣公司設於大埔煤氣廠的供氫設施，今年3月獲環境及生態局領導的氫能源跨部門工作小組原則上同意進行試驗，目前試驗令人滿意。

煤氣公司表示，現時生產的煤氣約一半成分為氫氣，大埔廠房試驗的供氫設施採「變壓吸附技術」，可接駁煤氣管網，提取煤氣內氫氣，氫氣純度達99.99%，適合供氫燃料電池產電。

煤氣公司又說，通過遍佈全港、總長度達3700公里的地下煤氣管道，只需在客戶端安裝抽氫裝置便可使用氫能，亦可避免路面運輸氫氣的潛在風險，並節省運輸氫氣成本及減少碳排放。

城巴去年引入一雙層氫能巴士，本月初宣布全港首輛氫能巴士及首個加氫站試驗項目申請獲政府批准，首個加氫站位於城巴西九龍車廠。

環境局：探討技術須謹慎

環境及生態局昨回覆稱，本港煤氣管道能輸送含約50%氫氣的氣體燃料，利用管道傳送氫氣具成本效益，但仍有安全和技術問題待研究。除煤氣公司，兩間電力公司已開展研究氫能在生產電力方面的發展和應用。發言人又說，香港交通繁忙，人口密集，探討應用氫燃料運輸技術時必須謹慎，確保市民安全，政府將為本地長遠使用氫燃料運輸訂立安全運作框架，包括修改現行規管石油氣車輛的《氣體安全條例》以涵蓋氫燃料，有效規管氫燃料電池車、氫燃料供應鏈及氫燃料電池車維修人員與工場的安全。