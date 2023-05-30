港車北上1400額 首日9500申抽籤 昨一度故障明公布結果 運署：未來考慮增處理力

未中籤者下輪須重新登記

運輸署昨表示，首輪未中籤者均須重新登記抽籤，了解申請情况踴躍，未來會考慮提升每天處理能力，中籤者如按時提交申請及驗車，則料可在提交申請後約10個工作天獲批。

昨早10時開放接受首輪登記抽籤，市民進入網站須先按輸入系統顯示的驗證碼，隨後進入輪候系統，其後限時60分鐘內輸入車牌號碼、身份證號碼頭4位數字及電郵地址，並輸入系統顯示的驗證碼。本報記者昨午近1時首次嘗試登記，輸入資料後系統卻顯示「錯誤」、「你已登記本輪電腦抽籤」，網上亦有不少車主稱有同樣情况。

運輸及物流局與運輸署昨午舉行技術簡介會講解「港車北上」，署方回應稱調查後發現是系統電腦程式有問題，致部分車主未能登記，已於昨午1時半前修正。 署方稱，首輪中籤者會獲通知須於6月1至10日期間的指定72小時內提交申請，其間每個工作天（周一至五）會處理200宗， 換言之首輪登記抽籤只會有1400人中籤。

內地充電需自備轉接器

署方又稱，中籤者按指示遞交申請後，最快10個工作天可獲批，可於7月1日起經港珠澳大橋口岸往來本港和廣東省，6月15日起可在網上預約在指定日期出行名額；港府正與內地當局商討每日出行名額，冀可盡量推高，料下月中公布確實數目，又說會參考「澳車北上」有序推進名額，當地初期每日數百個，現已升至2000個。

另外，截至今年2月底，本港約有5萬多輛電動私家車，署方稱國內的充電標準與本港不同，港人北上需自備轉接器才能使用當地充電設施，署方稍後會在港車北上計劃網站上載相關參考資料。對於有意見關注港車北上車輛日後毋須掛內地車牌，但內地停車場未能識別香港車牌，局方昨稱港府已向廣東省提交本地車牌樣式，當地停車場會優化系統。

香港汽車會會長李耀培指出，一般電動車續航力約400至600公里，來回一次全條港珠澳大橋已100多公里，估計車主在內地必須充電，建議車主可在車款品牌供應代理商購買充電轉接器，不要胡亂上網購買沒安全認證及保用期的轉接器以免發生意外，價錢視乎充電速度介乎約1000至3000元。

7種行為可註銷資格

另外，局方亦提醒，廣東省早前公布港車北上車輛規管方法，干犯7種行為會註銷港車北上資格，可提交新申請的時間亦受限，逾期逗留、利用車輛作非法營運、轉讓及出租出售「港車北上」車輛及證件，註銷後兩年內禁止再申請；於廣東省以外地方、或持過期港車北上資格行駛車輛一年內禁再申請；利用車輛走私、非法攜帶危害國安和社會秩序貨物或物品、交通事故後逃逸、醉酒駕駛或違反道路交通安全被追究刑事責任，資格會永久註銷。