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港聞

港聞二

引美僅有案例證共謀 官質疑

【明報專訊】控方引用一宗1940年代的美國上訴庭案例，以支持法庭須考慮案發前的言行，惟法官質疑案例與共謀者原則無關。控方重申「這是我們僅有的」案例，估計因本案的爭議罕見，未能找到相關案例，重申案例與共謀者原則邏輯一致。

官指與共謀原則無關

控方稱邏輯一致

控方引用的案例，是美國有共產黨員涉於1945至1948年串謀顛覆政權。控方指案中提到法庭不應局限於控罪日期內的證據，須考慮案發前其他涉案者的言行。控方在法官詢問下確認，引述的部分只是判辭的「附帶意見（obiter）」，是建議原審法官這樣引導陪審團，但沒有表明法官必須這樣做。

法官李運騰質疑，案例沒有處理案發前的言行可否用於指控其他共謀者，不能應用在本案，控方實際上是要求法庭拓展案例的裁斷。控方認為兩案案情雖然不同，但當中邏輯一致，案例中的法律原則可應用於本案的共謀者原則，即法庭可推斷共謀者默許他人案發前的言行。

法官亦質疑，案例只談到案發前言行可否呈堂為環境證供，而本案不爭議該些證供可否呈堂。控方同意，但重申案例中其他涉案者同為共產黨員，故與共謀者原則有關，可在本案套用相同邏輯。

至於案例能否針對案發前國安法未生效的情况，控方補充案例的控罪在案發前5年生效，惟不清楚案中追溯案發前多久的言行。

（初選案）

（港區國安法）

相關字詞﹕共謀者 串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案 港區國安法

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