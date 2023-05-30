廣華新急症室明啓用 新流程料縮輪候

面積大2.6倍 增隔離區急症房

廣華急症室現時每日約有300人次求診，輪候時間曾超過8小時。新急症室設有7間診治室、5間急救房，並新增隔離區收治具傳染風險病人，以及增設急症病房等設施。急症科部門主管陳東寧表示，舊急症室空間擠迫，新急症室空間較大，相信流程會更順暢；新急症室有兩間急救房可即場做創傷科小手術，而兩間房相通，方便醫護人員同時救治病人。

等候區放60牀 醫生可直接診治

新急症室運作模式將有較大改變，病人抵達會依次完成登記及分流，非緊急及次緊急病人將在大堂等候，入口後右方有輪椅供病人使用。急症科部門運作經理梁婉芬稱，新急症室會把需要輪牀的病人集中於治療等候區，該區最多可放60張輪牀，區域中心為護士站，護士可即時過牀並分流病人，醫生亦可直接診治病人，相較舊急症室可大大縮短時間。治療等候區再往前便是觀察病房，供病人完成檢測後休息及等待結果，「所有流程係直線嘅」。

梁婉芬說，新急診室引入多項電子系統，包括急症室電子系統（eAED）記錄病人藥物過敏、維生指數等資料，而遠程生理監測系統則可監測危重或表達有困難的患者，並可同時監察多達18名病人的維生指數。另外，新急症室在無障礙廁所設有感應器，將覆蓋整個廁所區域，若感應到使用者10分鐘保持不動，將發出提示，醫護人員會採取敲門等方式查看病人狀態，院方計劃今個財政年度逐步擴展到院內公眾廁所。

殘廁裝感應器 10分鐘不動發提示

人手方面，陳東寧稱所需人手已陸續到位，亦有相關培訓，相信可適應新的發展及服務；新急症室投入服務後，相信有助加強九龍中醫院聯網整體的急症服務。

新舊急症室交接上，陳東寧稱明日啟用新急症室後舊急症室將關閉，但醫護人員會在7時30分前提早在新急症室準備，亦會有義工在場協助指示，若有病人提前到新急症室求診而屬危急個案，新急症室會處理，但若病人能自行前往，則會指示他們到舊急症室求診。至於病人在7時30分後仍到舊急症室，則會指示他們往新急症室，但舊急症室亦會處理危急個案，強調舊急症室「會服務到最後一位已登記的病人離開」。