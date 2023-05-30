明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

廣華新急症室明啓用 新流程料縮輪候

【明報專訊】廣華醫院自2016年起分兩期重建，院方昨宣布第一期新大樓已竣工，其中新急症室明日早上7時30分啟用，入口和車輛上落客點會搬遷至碧街。新急症室面積較舊急症室增近2.6倍，達6400平方米，並增設急症科病房、感染控制隔離區及提供24小時電腦斷層掃描服務，診症室及急救房數量亦增加（見表）。廣華醫院行政總監鄧錦成形容，急症室輪候時間長「係不理想」，會盡力縮短病人輪候時間，相信新急症室有助理順病人診症流程，有助改善輪候情况。

面積大2.6倍 增隔離區急症房

廣華急症室現時每日約有300人次求診，輪候時間曾超過8小時。新急症室設有7間診治室、5間急救房，並新增隔離區收治具傳染風險病人，以及增設急症病房等設施。急症科部門主管陳東寧表示，舊急症室空間擠迫，新急症室空間較大，相信流程會更順暢；新急症室有兩間急救房可即場做創傷科小手術，而兩間房相通，方便醫護人員同時救治病人。

等候區放60牀 醫生可直接診治

新急症室運作模式將有較大改變，病人抵達會依次完成登記及分流，非緊急及次緊急病人將在大堂等候，入口後右方有輪椅供病人使用。急症科部門運作經理梁婉芬稱，新急症室會把需要輪牀的病人集中於治療等候區，該區最多可放60張輪牀，區域中心為護士站，護士可即時過牀並分流病人，醫生亦可直接診治病人，相較舊急症室可大大縮短時間。治療等候區再往前便是觀察病房，供病人完成檢測後休息及等待結果，「所有流程係直線嘅」。

梁婉芬說，新急診室引入多項電子系統，包括急症室電子系統（eAED）記錄病人藥物過敏、維生指數等資料，而遠程生理監測系統則可監測危重或表達有困難的患者，並可同時監察多達18名病人的維生指數。另外，新急症室在無障礙廁所設有感應器，將覆蓋整個廁所區域，若感應到使用者10分鐘保持不動，將發出提示，醫護人員會採取敲門等方式查看病人狀態，院方計劃今個財政年度逐步擴展到院內公眾廁所。

殘廁裝感應器 10分鐘不動發提示

人手方面，陳東寧稱所需人手已陸續到位，亦有相關培訓，相信可適應新的發展及服務；新急症室投入服務後，相信有助加強九龍中醫院聯網整體的急症服務。

新舊急症室交接上，陳東寧稱明日啟用新急症室後舊急症室將關閉，但醫護人員會在7時30分前提早在新急症室準備，亦會有義工在場協助指示，若有病人提前到新急症室求診而屬危急個案，新急症室會處理，但若病人能自行前往，則會指示他們到舊急症室求診。至於病人在7時30分後仍到舊急症室，則會指示他們往新急症室，但舊急症室亦會處理危急個案，強調舊急症室「會服務到最後一位已登記的病人離開」。

上 / 下一篇新聞

「法例沒禁悼六四」 前區議員續派燭 鄧炳強稱未來幾日「特別日子」 倘危國安果斷行動
「法例沒禁悼六四」 前區議員續派燭 鄧炳強稱未來幾日「特別日子」 倘危國安果斷行動
六四維園辦家鄉市集 主辦：不擔心示威騎劫
六四維園辦家鄉市集 主辦：不擔心示威騎劫
料有人用別人名撤捐器官登記 鄧炳強：已作刑事調查
料有人用別人名撤捐器官登記 鄧炳強：已作刑事調查
鄭雁雄：社福界連繫千家萬戶 有傳播主流價值觀優勢
鄭雁雄：社福界連繫千家萬戶 有傳播主流價值觀優勢
消費券下周可申轉會 陳茂波：再派視經濟 開支大難恆常
消費券下周可申轉會 陳茂波：再派視經濟 開支大難恆常
屋宇署證康城單位違規拆主力牆 稱無結構危險
屋宇署證康城單位違規拆主力牆 稱無結構危險
涉收萬元助囚犯家屬送眼鏡 懲教助理控3罪
涉收萬元助囚犯家屬送眼鏡 懲教助理控3罪
昨發酷熱警告 料續熱數日
昨發酷熱警告 料續熱數日
控方首提國安法前已違法 官憂不公 處理共謀者原則爭議 官不滿提控兩年始提出
控方首提國安法前已違法 官憂不公 處理共謀者原則爭議 官不滿提控兩年始提出
引美僅有案例證共謀 官質疑
引美僅有案例證共謀 官質疑
拒黎案永久終止聆訊 判辭：指定法官制沒偏頗 官稱外國勢力圖干擾港司法 「威脅制裁」無礙續守司法誓言
拒黎案永久終止聆訊 判辭：指定法官制沒偏頗 官稱外國勢力圖干擾港司法 「威脅制裁」無礙續守司法誓言
港車北上1400額 首日9500申抽籤 昨一度故障明公布結果 運署：未來考慮增處理力
港車北上1400額 首日9500申抽籤 昨一度故障明公布結果 運署：未來考慮增處理力
煤氣公司研煤氣直接提氫 毋須換管道減風險
煤氣公司研煤氣直接提氫 毋須換管道減風險
國際特赦指維族漢港機場失蹤 韓媒：事主一直在韓
國際特赦指維族漢港機場失蹤 韓媒：事主一直在韓
3000公屋戶可免費全面驗眼
3000公屋戶可免費全面驗眼
爆竊茶藝館分贓斷正 一被捕一在逃
爆竊茶藝館分贓斷正 一被捕一在逃
「捉棋黨」佈局 專偷長者財物 3內地男被捕 另涉祈福騙案
「捉棋黨」佈局 專偷長者財物 3內地男被捕 另涉祈福騙案
大灣區GBA專題：荔灣百年豪宅修復 陳廉伯公館開放 涉廣州商團事件 展覽未提受爭議主人歷史
大灣區GBA專題：荔灣百年豪宅修復 陳廉伯公館開放 涉廣州商團事件 展覽未提受爭議主人歷史
大灣區GBA專題：陳購軍火反孫中山「聯俄聯共」 港淪陷投日
大灣區GBA專題：陳購軍火反孫中山「聯俄聯共」 港淪陷投日
灣區手記：上屋搬下屋 ／文：尚東美
灣區手記：上屋搬下屋 ／文：尚東美
小紅書網民挑釁空姐帖 葉劉話過火 新書引述港人英語退步 「有無反省自身水平？」
小紅書網民挑釁空姐帖 葉劉話過火 新書引述港人英語退步 「有無反省自身水平？」
撐區選方案 聯盟稱蒐161萬簽名
撐區選方案 聯盟稱蒐161萬簽名
控煙辦派戒煙藥 藥房連鎖店掃碼領取
控煙辦派戒煙藥 藥房連鎖店掃碼領取
嘉道理農場救第15,000隻雀仔
嘉道理農場救第15,000隻雀仔
邵家臻新書《坐監情緒學》可網上訂購
邵家臻新書《坐監情緒學》可網上訂購
康體通新系統 鄭泳舜試用訂場
康體通新系統 鄭泳舜試用訂場