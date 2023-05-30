屋宇署證康城單位違規拆主力牆 稱無結構危險

【明報專訊】將軍澳日出康城第一期首都一單位打穿主力牆以打通3間房，屋宇署昨派員視察發現有違規情况，包括拆去一幅200毫米厚結構牆以安裝新門。屋宇署人員於涉事單位上層及下層單位視察後，認為整體樓宇結構沒危險，署方亦得悉涉事業主已主動安排承建商於該道新門橫樑下安裝臨時支撐。
業主裝臨時支撐 署方令修復展調查
屋宇署表示，已根據《建築物條例》向涉事單位業主發出法定命令，包括要求提交修繕建議書、建築工程圖則，以及在取得署方批准及同意後，根據批准圖則修復樓宇受影響部分；署方並會展開全面調查，將視乎調查結果向涉事人採取懲處行動，包括刑事檢控。
近日有睇樓網站上載影片，介紹港鐵公司旗下日出康城首都一單位室內設計，上周六有網上討論區留言稱，對比單位圖則後懷疑打通為房門的一幅牆壁為主力牆。港鐵周日發通告稱客務處未收到涉事單位就改動結構的裝修申請。
港鐵昨午表示，首都客務處職員及屋宇署人員昨已到涉事單位檢查結構安全，發現單位涉及違規情况，而涉事單位業主會安排於日內完成臨時加固工程。
前業委促物管跟進 學者稱復原不易
屋宇署昨晚發稿稱，事件涉及拆除部分結構牆的工程，並非豁免審批工程，亦非小型工程；該類涉及結構牆又未經署方批准的工程會視作違例建築工程。
日出康城首都業委會前主席張志董對本報表示，有涉事單位的大廈業主向他表示擔心大廈結構受影響，他說業主和工程承建商對事件都難辭其咎，要求管理公司嚴肅跟進事件，直至涉事單位回復原狀，以保障業主安全。
港大土木工程系副教授蘇啟亮昨接受商台節目訪問稱，一般高層住宅大廈須靠主力牆承載大廈本身重量及抵抗風力，未經審批拆卸主力牆非常危險，或對樓宇結構造成很大影響，又說涉事單位主力牆要回復原牆不容易。註冊結構工程師倪學仁估計，涉事單位還原工程費用約需50萬元。