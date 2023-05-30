屋宇署證康城單位違規拆主力牆 稱無結構危險

業主裝臨時支撐 署方令修復展調查

屋宇署表示，已根據《建築物條例》向涉事單位業主發出法定命令，包括要求提交修繕建議書、建築工程圖則，以及在取得署方批准及同意後，根據批准圖則修復樓宇受影響部分；署方並會展開全面調查，將視乎調查結果向涉事人採取懲處行動，包括刑事檢控。

近日有睇樓網站上載影片，介紹港鐵公司旗下日出康城首都一單位室內設計，上周六有網上討論區留言稱，對比單位圖則後懷疑打通為房門的一幅牆壁為主力牆。港鐵周日發通告稱客務處未收到涉事單位就改動結構的裝修申請。

港鐵昨午表示，首都客務處職員及屋宇署人員昨已到涉事單位檢查結構安全，發現單位涉及違規情况，而涉事單位業主會安排於日內完成臨時加固工程。

前業委促物管跟進 學者稱復原不易

屋宇署昨晚發稿稱，事件涉及拆除部分結構牆的工程，並非豁免審批工程，亦非小型工程；該類涉及結構牆又未經署方批准的工程會視作違例建築工程。

日出康城首都業委會前主席張志董對本報表示，有涉事單位的大廈業主向他表示擔心大廈結構受影響，他說業主和工程承建商對事件都難辭其咎，要求管理公司嚴肅跟進事件，直至涉事單位回復原狀，以保障業主安全。

港大土木工程系副教授蘇啟亮昨接受商台節目訪問稱，一般高層住宅大廈須靠主力牆承載大廈本身重量及抵抗風力，未經審批拆卸主力牆非常危險，或對樓宇結構造成很大影響，又說涉事單位主力牆要回復原牆不容易。註冊結構工程師倪學仁估計，涉事單位還原工程費用約需50萬元。