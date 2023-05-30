消費券下周可申轉會 陳茂波：再派視經濟 開支大難恆常

6．27截止 第二期7．16派

政府今年再派發消費券，金額較去年減半，首期已於4月16日派發。如市民要轉換支付工具，須於6月5至27日期間辦理更改手續，包括透過網站自行辦理或親身到9間臨時服務中心。新符合資格的準則是昨日或之前滿18歲，並為香港永久居民或符合計劃其他資格的人，他們亦須於上述時間完成登記，並將分兩期領取全額5000元的消費券，首期同樣於7月16日發放，第二期則於10月16日發放（詳見表）。

陳茂波昨午在記者會表示，第二期消費券將為市場注入130億元消費力，相信有助在本港經濟復蘇進程中鞏固復蘇動力、推進復蘇力度。他又說，本港下半年亦有「開心香港」活動，包括美食市集、漁農市集等，希望市民可「開心消費、帶動經濟」。

被問到今次是否最後一次派消費券，陳茂波說每次派發涉及的財政開支「都唔細」，政府考慮到疫情關係、本港經濟較差，自年初起全面恢復與國際和內地通關後，市面較旺、食肆生意好轉，但零售生意仍欠佳，外圍環境仍「麻麻哋」，存在很多變數，出口量仍下跌，故發放消費券冀再次鞏固復蘇動力，往後會否派發要視乎當時社會民生經濟情况，但重申消費券計劃難恆常推出。

財經事務及庫務局首席助理秘書長（庫務）莊國民說，當局向640萬名已登記者派發第一期消費券，預計第二期有650萬人合資格領取。他稱，由於登記者「有入有出」，估算今次透過不同計劃來港、領取半額的合資格者，與第一期一樣約為10萬人。

料10萬人領半額 與首期同

領取消費券資格準則與去年一樣，當中包括「沒有永久離開或意圖永久離開香港」。莊國民表示，主要按4項因素判斷登記人永久離港，包括過去36個月不在港；曾以永久離港為由提交有效申請，在65歲前提早提取強積金等；持海外簽發的永久居民身分證；以及有否資料顯示登記人在可見的未來不再回港。

局方：兩萬人早取MPF 將查申領否

被問到對「永久離港」有否更具體準則，莊國民稱難一概而論舉出例子，當局會綜合該4個考慮因素後判斷是否符合資格。他說，去年有24萬名登記人因提早取走強積金，獲當局發短信通知不符獲派消費券資格，當中17萬人最後成功覆檢。他稱，當局目前得悉有約2萬人已提早領取強積金，但要再檢視他們是否有登記消費券。