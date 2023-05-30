鄭雁雄：社福界連繫千家萬戶 有傳播主流價值觀優勢

由立法會議員管浩鳴牽頭成立的「香港社福界心連心大行動」昨日舉行成立典禮，並與勞福局和社署合辦「香港社福開新篇高峰會」，邀請香港、內地及國際持份者就社福議題分享交流。

鄭雁雄致辭提到，港澳辦主任夏寶龍委託他代為出席活動。他對社福界提出三點看法：第一是堅守初心使命，積極引領方向，努力塑造社福界美好未來；第二是堅持團結合作，有效凝聚共識，大力弘揚以愛國愛港為核心、與「一國兩制」方針相適應的主流價值觀；第三是堅定務實有為，專注服務社會，努力讓發展成果更多更公平惠及全體市民。

鄭說，香港社會過去一段時期曾飽受政治爭拗及社會動盪之苦，甚至有人陷入港獨和攬炒政治迷思，教訓十分深刻；香港在新階段再也不能搞錯方向，再也不能搞亂自己，不能被人利用和蒙蔽。他說社福界連繫千家萬戶，有傳播和倡導香港主流價值觀的獨特優勢，要立足新階段和新使命，弘揚愛國愛港傳統。

港粵簽備忘錄 推動養老服務交流

勞福局長孫玉菡認為，鄭雁雄是期望社福界不忘初心、團結一致、務實有為，這正是社福界共同努力的方向。

孫玉菡昨與廣東省民政廳廳長張晨簽署《關於共同推進粵港兩地養老合作的備忘錄》，以鼓勵兩地養老服務發展，推動養老服務領域培訓和交流，鼓勵兩地機構探討及拓展合作範圍和模式。孫表示，特區政府未來會透過加強服務、培訓人才、善用土地資源和推廣科技應用等方面，應對高齡化社會帶來的挑戰，並鼓勵本地社福界把握大灣區機遇，為港人提供更多退休養老的優質選項。