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料有人用別人名撤捐器官登記 鄧炳強：已作刑事調查

【明報專訊】本港與內地商討設立跨境器官移植互助機制之際，過去5個月器官捐贈取消登記數字急增，當中逾半屬從未登記或重複取消的無效申請，政府認為不尋常。保安局長鄧炳強昨日稱，相信有部分人惡意利用別人名字於網上取消登記，製造很多人不滿事件的假象；對於刻意利用違法手段取消無登記者的行為，已作刑事調查。被問到具體牽涉什麼刑事罪行，鄧說可能與不誠實使用電腦有關，亦可能與國安或其他罪案有關，「當然要看每一個案件的程序是如何」。

指或涉不誠實使用電腦國安罪

鄧炳強昨會見傳媒主動提及事件，形容器官捐贈是「大好事」，大部分器官是本地使用，除非未能配對受助者，才會捐贈至外地。他提到，去年底內地有心臟捐贈來港，為一名女嬰延續生命，但有些想危害大家安全的人刻意歪曲這些好心做的事情，「說到如果你不取消登記捐贈，就會自動當作已經登記」，其中包括「走咗佬去外國、反政府的前區議員」。

他說，政府發現不尋常地有3000多名無登記的人取消器官捐贈登記，相信有部分人惡意利用別人名字於網上取消登記，「從而製造假象，好似製造到好多人不滿事件」。他說對於刻意用違法手段取消從未登記的人的行為已作刑事調查，「有證據就會拉人，夠證據就會告人」。

鄧炳強續稱，器官捐贈是很高尚的情操，是為了延續生命，「無論這個生命去到哪裏，都是一個生命」。他說很鄙視有些人為了自身政治利益，「刻意將這些好事說成壞事」，令原本可以受助的人受影響。

相關字詞﹕鄧炳強 器官移植互助機制 器官移植 器官捐贈

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