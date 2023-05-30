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六四維園辦家鄉市集 主辦：不擔心示威騎劫

【明報專訊】維園連續第四年沒有「六四」燭光集會，今年的6月3日至5日，將由26個省級社團總會在維園舉辦慶回歸「家鄉市集嘉年華」。主辦團體之一福建社團聯會的副主席兼秘書長佘德聰表示，不擔心活動會被示威「騎劫」，又相信警方會派員在場外駐守。廣東社團總會第一執行主席鄧清河被問到入場守則時，表示會以安全為原則，「希望不會有任何明火」，屆時會有保安維持秩序，但未知會否搜查入場者的隨身物品。

廣東社團總會、福建社團聯會等主辦團體昨日舉行記者會，簡介「家鄉市集嘉年華」安排。對於活動為何由過去兩年於年底舉行，改為今年在6月初舉行，鄧清河稱同鄉社團長期舉行市集活動，今年只是剛好申請在6月舉行並獲批場地，強調大會歡迎所有市民參與活動。

被問入場守則 「不希望有明火」

會否搜袋禁攜物品 稱「不知道」

至於市民入場守則，鄧清河說球場容納人數有限，場內會限制人流，並提到「以安全為原則，希望不會有任何明火」，例如攤檔需使用電磁爐加熱食物。被問到會否搜查入場者隨身物品，包括禁止攜帶蠟燭或易燃物品、不准穿著有標語的衣飾等，鄧說「不知道」。佘德聰則表示，不擔心有人「騎劫」活動，「對香港人有信心，香港人很斯文」。

攤位逾200 入場費5元須八達通繳付

今次市集在維園足球場及草地舉行，入場費5元，必須使用八達通繳費入場，大會預計一連三日活動共有10萬至20萬名市民參與。活動設立逾200個攤位、安排多場文藝表演。佘德聰說，冀透過市集提振消費，推動社會復常，讓市民了解內地各地文化。

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