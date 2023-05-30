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「法例沒禁悼六四」 前區議員續派燭 鄧炳強稱未來幾日「特別日子」 倘危國安果斷行動

【明報專訊】周日是「六四事件」34周年，保安局長鄧炳強昨日主動表示，很多人會利用未來幾日的「特別日子」做危害國家安全的行為，包括宣揚港獨、想顛覆國家政權，當局會採取果斷行動。今年香港暫時未有公開活動悼念六四，有民主派前區議員則繼續向市民派發蠟燭，其中朱江瑋認為法例沒有禁止悼念六四，會遵從良心做事，「任何地方有人死、有人犧牲，如果都不可以悼念，是超越底線」。

保安局長鄧炳強昨日主動提到，「未來幾日將會是一個很特別的日子」，很多人會利用該日子做危害國家安全的行為，包括宣揚港獨、想顛覆國家政權，如有人做相關行為，「我們一定會採取果斷行動，會將你拘捕，有證據便會控告你」。被問到是否不建議市民六四當日到維園悼念，他說市民違法與否視乎很多因素，包括其出發點、立心和行為。

警六四維園外等地高姿態巡邏

警方昨回覆查詢，表示截至前日（28日）未有收到任何擬於6月4日舉行的公眾活動。據了解，警方當日會部署機動部隊及其他軍裝警員，在維園以外的銅鑼灣、灣仔及中聯辦等地高姿態巡邏，留意是否有未經批准的集結，確保公共秩序及公共安全，以及沒有人違反《港區國安法》。

認憂壓力 稱遵良心做事

前區議員朱江瑋及陳劍琴去年六四均有向市民派發蠟燭，二人向本報表示今年會繼續派發「天安門母親」電子蠟燭，並說警方至今沒有接觸他們。朱江瑋將於其經營的商店派蠟燭，他認為現在難以舉行六四公眾活動，不過會在私人領域堅守悼念底線。他承認擔心面對壓力，但看不到在私人地方派發蠟燭有違法基礎。他感慨若派蠟燭也犯法，亦只能遵從良心做事。

陳劍琴日前開始在其經營的商場小檔派蠟燭，她說「天安門母親」一直沒有放棄並堅持，不希望令她們孤單，所以「不可以不做」，形容派蠟燭是一種彼此看見。被問會否擔心風險，她強調不會呼籲市民做什麼事，相信不會引來後果。她相信港人會將發生過、不公義的事記在心中，以自己的方法紀念。

有前區議員被警國安問活動

有不願具名的民主派前區議員向本報稱，4月已收到警方國安處聯絡，欲了解他今年六四有否公開或個人行動，其後亦不時接觸他。前西貢區議員陳嘉琳亦在社交媒體表示，早前收到警方查詢她會否在六四舉行活動。前支聯會常委蔡耀昌接受查詢時表示，至今沒有收到警方聯絡，六四當日他不會舉行公開活動。

湯家驊：個人公開悼六四不犯法

行會成員、資深大律師湯家驊昨在社交媒體表示，市民個人公開悼念六四不會犯法，惟有組織意圖以不法手段呼籲他人推翻國家政權，例如喊「結束一黨專政」，就可能觸犯港區國安法。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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