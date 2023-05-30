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港聞二

「捉棋黨」佈局 專偷長者財物 3內地男被捕 另涉祈福騙案

【明報專訊】紅磡及灣仔發生街頭棋局騙案，犯罪團伙邀請長者對弈，並在他們專注棋局時分別盜去或搶去其財物，至少兩名長者受騙，共損失9400元。警方經調查拘捕3名內地男子，檢獲涉案象棋、約3萬元現金及一批懷疑用作街頭行騙的祈福道具，包括道士服裝、護身符，集團牽涉案件數量仍在調查。

警方上周三及周五接到兩名分別69歲及70歲男子報案，對方稱他們在灣仔修頓球場外及紅磡民泰街受邀下象棋期間，懷疑被盜去財物；經調查前日（28日）在落馬洲口岸及旺角一賓館以涉嫌串謀詐騙、扒竊及搶掠等罪拘捕3名年齡介乎49至65歲男子，均持雙程證留港，據悉他們為同鄉，涉嫌於本月擺放象棋殘局，趁機盜去或搶去兩名長者財物，涉款9400元。

警方發現兩宗案件涉同一團伙，鎖定疑犯身分及其位於旺角的匿藏地點，展開拘捕行動。灣仔警區重案組第一隊主管高級督察陳敬樂提到，該犯案集團一行四人，其中一人在街頭擺放象棋殘局，邀請長者對弈，其餘三人扮演旁觀者，以挑釁等方式刺激事主入局並作大額投注，甚至取出貴重物品作抵押。事主分別在專注棋局時被「旁觀者」扒走身上現金，以及在準備從銀包取錢時，對方將銀包現金搶走。

檢道士服護身符 警稱祈福黨似死灰復燃

另外，警方在涉案旺角賓館房間內檢獲大量用於祈福黨的犯案道具，包括道士服裝、算命海報、逾200個護身符及佛搖鈴，並相信涉案集團自2月起活躍於本港各區，他們除涉棋局騙案，亦會假扮和尚及道士，向長者埋手，聲稱能以數百至數千元費用替事主祈福或算命，並出售護身符。警方稱案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

警方留意到傳統街頭騙案包括祈福黨、寶藥黨及借錢黨有死灰復燃迹象，提醒市民小心；如自己或發現家人曾遇街頭騙案集團，可報警求助。

相關字詞﹕祈福黨 搶掠 扒竊 串謀詐騙 棋局

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