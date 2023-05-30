灣區手記：上屋搬下屋 ／文：尚東美

兩年來曾經有多名同事派駐，如果不是執屋也發現不了他們留下那麼多的「回憶」，文具、紙袋、文件套等不在話下，統計下來最多的物品是各式各樣的充電線，有多插頭的、長線的、短線的，總數起碼10條以上，其次就是拖板也有五六個，可能是每名同事又電話又電腦還有其他電子產品，在廣州覺得有需要就直接網購，結果「積少成多」。看來搬到新地方後，要找個位置擺放這些物資，再貼上大大張紙，上書「歡迎取用」。

其實留下回憶的又豈止這些。翻開一個文件袋，內裏是兩年前第一次在深圳隔離後留下的酒店單據，還附上一張有回贈的「會員卡」，表示歡迎日後住酒店時當現金使用，還好有限期是2026年，也幸好2023年復常，沒有過期。或者下次有機會去深圳時入住，重溫一下當年隔離情况吧，畢竟那時在酒店足不出房住了21天呢。

此外，文件袋還有一張當時在香港做的核酸證明，以及由酒店開出的完成隔離證明，這兩份證明在當日可是極度重要，一張決定你能否過關，另一張決定你能否離開酒店，但放到今日，不單是廢紙，更加是歷史，就希望別發生什麼歷史重現就好。

24個月，說長不長說短不短，卻已經是此一時彼一時也。

文：尚東美