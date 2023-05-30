大灣區GBA專題：荔灣百年豪宅修復 陳廉伯公館開放 涉廣州商團事件 展覽未提受爭議主人歷史

明報記者 林迎

又名荔灣俱樂部 現變博物館

陳廉伯公館又有「荔灣俱樂部」之稱，位於廣州龍津西路逢源北街沙地一巷36號，如今是荔灣區博物館4個展區之一，供市民免費參觀。在荔灣湖泛舟的遊客從遠處就可看見這座豪華大宅，卻不知昔日其門前是只供官商巨賈出入的私家碼頭。不少遊客在旋轉樓梯、走廊等流連忘返，館內亦設有多處「時光影樓」，佈置成民國廣州模樣供拍照「打卡」。

現時館內展出「廣州商人風貌展」，當中有部分介紹陳廉伯祖父陳啟沅，但可能因為主人陳廉伯一生充滿爭議（見另稿），展覽中對其本人生平及建築本身的歷史隻字不提。陳廉伯公館建成於1919年，中共建政後成為廣東省水利廳宿舍，被分割為板間房居住。雖然1993年已被評為廣州市文物保護單位，但至2010年才完全清空，當時屋內有多處僭建物，旋轉樓梯、馬賽克地磚及法式窗花等損毁嚴重，其產權後來移交荔灣區政府。

修繕工程「最難甄別真實性完整性」

「最難的是甄別它的真實性和完整性」，負責修繕工程的華南理工大學建築學院院長彭長歆教授對本報說，前期勘察時發現屋內多處被改造，做了大量研究才恢復其歷史空間格局。對外牆的顏色、材料的辨識亦是一大難點，經過仔細考證，彭長歆團隊剷走灰白的上海批盪（即石米，內地稱水刷石），恢復黃色外牆，並重新訂製一批樓梯扶手構件和地磚，使大宅重現過去豪華氣派。彭教授說，大宅原有屋頂無法恢復，因樓面被換成鋼筋混凝土，拆除會對文物本體損毁更大，「有些地方要保留，能恢復我們就恢復」。他又說，原有公館外的更樓、連廊及後花園景觀亦已完成復原研究，但包括私家碼頭在內是否能完全恢復舊日面貌，則仍待研究。