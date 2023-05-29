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甯漢豪：餘4水浸黑點正改善

【明報專訊】本港已踏入雨季，發展局長甯漢豪表示，本港現時剩餘4個水浸黑點待處理，其中兩個黑點改善工程正在施工，包括薄扶林村工程預計未來一兩年完成，而尖沙嘴漆咸道南水浸黑點的改善工程已在去年8月展開；餘下兩個水浸黑點，即大埔林村谷盆地及元朗新田石湖圍，第一階段改善工程已完成，現正規劃及設計下一階段工程。

甯漢豪昨發表網誌表示，渠務署自1995年開始消除水浸黑點以來，至今已消除127個水浸黑點。她稱政府未來會繼續提升相關地區的防洪及排洪能力，亦會考慮生態環境的保育、工程與社區環境的融和，讓市民有更好的體驗。

渠務署工程師（機電工程部）羅梓偉表示，該署近年引入創新科技，例如在打鼓嶺的缸窰河安裝了「機械式抓斗」，取代人手清理垃圾，可24小時運作，約15分鐘便可完成一次清理垃圾程序，每次更可抓夾最多250公斤垃圾，相比人手清理河道更安全、快速及徹底。

為進一步提升日常河道檢查的效率及工作安全，渠務署工程師（香港及離島渠務部）楊偉誠說，渠務署去年特別成立無人機隊伍，定期例行檢查河道、水道及出水口，並會於暴雨過後或有需要時迅速巡查。截至今年4月，無人機隊已出動逾230次，平均每月出動25次。

除改善河道排洪能力，渠務署近年在河道旁加設以人為本的設計，提倡親水文化，例如元朗南生圍，署方將山貝河和錦田河交匯處，以及元朗排水繞道人工濕地附近的維修通道美化，改建為公共空間，內有壁畫、涼亭、長椅及資訊板等，讓市民舒適地欣賞風景，並拉近和河道的距離。

相關字詞﹕水浸黑點 渠務署

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