工程師：憑售樓圖難斷主力牆 施工須查結構圖

新樓不少採主力牆代橫樑 承重更關鍵

不過何鉅業指出，主力牆並非不能拆，但可能代價不菲，拆卸主力牆後，大廈承重能力下降，需要另作加固工程，「不但昂貴，亦可能影響其他單位結構，自己要衡量是否值得這樣做」。

對於有網民指出，涉事單位的圖則以粗線呈現被拆卸的牆壁，認為是主力牆，註冊結構工程師倪學仁表示，單憑售樓圖的粗幼線未必能確定是否主力牆，強調施工前應先向屋宇署查核結構圖則，以確定是否需要入則申請。

倪學仁又指出，牆身有鋼筋亦未必一定是主力牆，過去有西九龍豪宅業主打通兩個單位，裝修公司最初不敢拆牆，因為該幅牆是3呎厚鋼筋混凝土結構，但後來查核圖則發現為非結構牆。

屋宇署表示，根據《建築物條例》，未經批准而進行建築工程屬嚴重罪行，最高刑罰為監禁兩年及罰款40萬元。如建築工程在沒有取得屋宇署批准及同意的情况下進行，該署可根據《建築物條例》向業主發出法定命令，飭令業主清拆有關僭建物或糾正違規情况。任何人無合理辯解而沒遵從屋宇署發出的清拆令，一經定罪，可處罰款20萬元及監禁一年，以及可就罪行持續另處罰款每天20萬元。