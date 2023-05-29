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港聞

港聞二

康城客務處未收業主申請 屋署查違例否 倘拆主牆危結構 港鐵追究

【明報專訊】將軍澳日出康城首都一個住宅單位懷疑裝修期間拆去部分牆身，事後有睇樓網站拍攝該單位並將片段上網，有網民指片段所見圖則被改動的牆壁疑是主力牆，引起屋苑居民擔憂會否影響大廈結構。該屋苑由港鐵管理，港鐵稱，屋苑客務處未曾收到涉事單位就改動單位結構的裝修申請，客務處隨即聯絡單位業主跟進，以便盡快安排專業工程人員了解，並對該單位業主保留追究未經批核改動工程而引起損失的權利。屋宇署表示未有收到相關舉報，正聯絡日出康城物管處並調查事件，如發現違反《建築物條例》會執法。

方國珊引述港鐵：業主稱願合作跟進

近日有睇樓網站上載影片，介紹首都一個單位室內設計。單位原則3房1廳，實用面積680方呎，由於單位只有兩夫婦居住，設計公司將主人房和兩間細房及走廊打通，變成一間大套房。片段上網後，有留言指根據圖則，分隔客廳和房間的牆以粗線展示，但該牆靠近單位外牆的部分牆身被打通為房門，懷疑是主力牆，事件引起不少住戶關注，紛紛向客務處查詢。

西貢區議員方國珊引述港鐵稱，管理公司已聯絡單位業主，對方願合作及跟進，她指事件關乎樓宇結構安全，建議屋宇署一旦發現有需要修復，應盡快批出緊急工程，縮短入則時間。

港鐵表示，客務處前日（27日）收到居民查詢，指個別單位疑曾改動結構並拆除主力牆。翻查紀錄，客務處未曾收到涉事單位的裝修申請，已隨即聯絡業主跟進，以便盡快安排專員到單位了解。

港鐵續稱，客務處已於屋苑張貼通告，再提醒住戶不可於單位內任意改動影響大廈結構，所有單位裝修前必須向客務處申請，如裝修包括改動結構部分，業主須向相關政府部門申請及獲批核，如客務處發現單位有結構改動工程而未得到部門批准，會要求業主還原，並須得到專業人士審批完工。

測量師料屬結構牆 促即時跟進

香港測量師學會建築測量組發言人何鉅業檢視同類圖則，發現拆卸牆壁厚約20厘米，有承重作用，相信是結構牆；牆身接近外牆，更有防風作用，可能影響上下層單位結構，長遠大廈外牆或出現裂紋、變形、移位甚至倒塌，應即時跟進。註冊結構工程師倪學仁表示，若拆卸主力牆而未超越設計荷載，短期未必出現裂痕等表徵，但會影響安全。

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