港車北上今起登記 籲分散日子申請

驗車需求增 中檢加班至每晚8時

林世雄昨在運輸及物流局facebook專頁的帖文中表示，根據內地當局的車輛檢驗規定，指定由中國檢驗有限公司（中檢）在本港為粵港跨境車輛檢驗。經港府與內地當局進一步商討，中檢會為「港車北上」每日增設700個驗車名額應付需求；而目前中檢已延長服務時間，由以往周一至周五上午8時至下午6時，延長至每晚8時，另外周六及周日亦會提供服務。

林世雄續稱，兩地政府亦同意就每日出行車輛數目設置上限，申請人可於每月15日經「港車北上」計劃的官網預約下一個月的指定日期出行；如預約人數超過上限，運輸署會透過電腦抽籤方式分配名額，以確保港珠澳大橋口岸交通順暢，讓參加者有更好的出行體驗。

林世雄又表示，兩地傾向採取穩妥和慎重的方針有序推出計劃，稱政府將會就市民反應、申請流程順暢程度及私家車驗車情况等，與內地當局保持溝通，會按需要適時調整每日申請名額。據局方了解，廣東省多個停車場的營辦商正積極優化升級停車場管理系統，讓港澳車輛使用更方便。運輸署透露，即將在「港車北上」計劃官網推出有關申請的教學影片。