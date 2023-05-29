林定國上京 預告談23條「合情合理」

最希望今年完成立法

政府一直表示希望最快今年、最遲明年完成23條立法，林定國昨日否認當局沒有明確立法時間表，稱心目中有一個時間表，最希望今年內完成立法。他表示，今次訪京會探討特區的憲制責任問題，包括23條立法，認為中央及特區政府均對立法非常關心。

今次是林定國上任後首次正式上京訪問，預計拜訪約10個政府部門，將會探討本港法律制度及專業的問題，包括如何促進內地與香港在法律制度上的合作、兼融、互補和銜接。他說，期望本港透過自身法律制度，落實一國兩制的「最高原則」，維護國家安全和促進國家整體發展利益。

反修例專組解散 「工作大致完成」

對於律政司刑事檢控科專責處理反修例案件的「特別職務組」在架構上「消失」，林定國解釋，解散的原因是內部人事調整，為了更有效地運用資源，他重申任何案件都會及時處理。林定國指出，「特別職務組」就反修例案件向警方提供意見的工作大致已經完成，僅餘提供跟進意見的工作，數量很少，強調有需要時律政司仍會向執法部門提供相關意見。

另外，公民黨前日（27日）通過清盤解散，被問到有意見認為此舉是逃避法律責任，林定國回應說，任何清盤程序都需要依據法律進行，對於有關說法，他不掌握任何資料，不適合揣測評論。