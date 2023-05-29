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器官捐贈主任：家屬誤解多 籲捐贈者生前告知意願

【明報專訊】近期取消器官捐贈登記數字上升，有醫管局器官捐贈聯絡主任稱，每年有80至120名腦幹死亡的病人，當中40%至45%獲家屬同意捐贈器官，部分個案在爭取家屬同意時遇到不同困難，有死者生前沒向家人提過捐贈器官意願，又或沒在中央登記冊登記，甚至有不少家屬對器官捐贈存誤解，影響捐贈器官數字。他們呼籲有意捐贈者生前應告知家人自己的意願，並在登記冊登記，「將來真係離世嘅時候，起碼我哋有個機會去睇到你哋嘅意願」，又期望港人勿忘器官捐贈的意義。

家人不捨、傳統觀念 最大障礙

屯門醫院器官捐贈聯絡主任張淑雯表示，醫院會尊重家人意願，「不論病人本身有簽卡、冇簽卡、有講過，最終決定嘅都係家人」，目前器官捐贈最大困難是家屬不捨及保存完整遺體的觀念，另外是死者生前未有提及捐贈意願，「家人有時唔係好敢幫佢做決定，驚個決定會係唔啱嘅」。

遺體摘器官仍用麻醉藥

籲家屬勿擔憂死者「痛楚」

張淑雯說，家屬均明白器官捐贈具意義，但仍存在很多謬誤，例如擔心開刀會令死者感痛楚及影響儀容，身體凹下去「唔靚」。她強調，即使個案被證實死亡，進行手術時仍會使用麻醉藥，「同普通人做手術一樣」，毋須擔憂痛楚。至於遺體外觀，她指胸腔有骨骼支撐，醫護人員亦會小心摘取眼角膜，「隻眼依然合得好好」。她表示，多年來仍有不少家屬有以上顧慮，因此認為教育及推廣仍需持續。

腦死亡兩個案 遺屬轉念捐贈成事

張淑雯續說，去年有年輕男子因意外頭部重創被診斷腦死亡，她與家屬面談提出器官捐贈時，死者祖父表明是十分傳統的人，她於是嘗試游說祖父「畀少少時間諗一諗」，十多分鐘後他突改變主意，「佢話見到孫仔個心臟跳得好好、好強壯，諗番起以前其實佢好鍾意做運動」，對孫兒有用的器官「攞去燒」感到不值得，認為孫兒仍可幫人。

張認為，器官捐贈除患者受惠，亦是幫助遺屬，「佢諗番（失去親人）呢一件事，唔係淨係得啲負面嘅情緒」。對於跨境移植互助機制，她稱近期處理的個案暫無家屬就此提出疑問。

稱暫無個案質疑跨境移植

不憂機制影響工作

基督教聯合醫院器官捐贈聯絡主任梁宇添說，曾有中年男士中風入院，其後證實腦死亡，其妻表明「好唔捨得」，且死者生前未提及過捐贈意願，拒絕捐贈。不過，死者兒子後來表示曾與父一同看電視節目時，父親提過離世後不介意捐出器官，死者妻子經深思熟慮後決定捐出丈夫器官。梁稱，不憂慮跨境器官移植互助機制會影響工作，聯絡主任會向家屬強調捐贈器官的意義和價值，捐贈者家屬初心往往只是想幫人，以往都不會知悉受贈者身分。

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