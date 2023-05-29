冀跨境機制釋疑 盧寵茂：港器官港用 「智方便」新增功能 即時查捐贈登記冊

沒智方便 可按私隱例申請查核

衛生署昨即日推出優化功能，協助已登記「智方便」的市民可通過該應用程式新增的「中央器官捐贈登記名冊（查閱登記狀况）」服務，查閱自己是否已在中央器官捐贈名冊中；未登記使用「智方便」的市民則仍可繼續使用現行查閱資料方法，根據私隱條例提出申請。該署呼籲市民支持器官捐贈並到中央名冊登記，政府正繼續檢視中央名冊系統登記及取消登記申請流程，考慮個人私隱及身分核實認證等因素後會適時更新系統及優化流程。

登記賦法律效力 盧：醫學界有保留

盧寵茂昨在無綫節目《講清講楚》稱，不排除一些有登記而取消的人是被騙或聽了網上謠言，但指同期錄得逾5000個新登記，仍感社會支持器官捐贈。他形容名冊能顯示市民愛心，但不幸地有少數「別有用心」的人想破壞器官捐贈系統。被問到會否為登記名冊增加法律效力、即家人不能反對，盧寵茂指器官捐贈是祟高行為，不希望病人去世時要違反家人意願，故醫學界有保留。

他重申，擬設的恆常器官移植互助機制不影響第一層器官捐贈分配和移植制度，病人在本港輪候器官移植機會不受影響。提到設立機制進展，他透露目前樽頸位在運送流程、用什麼交通工具、由哪方安排及付費等。他提到去年底本港女嬰芷希獲內地提供心臟移植，內地部門沒要求本港支付費用，全球一般標準是受贈方支付手術、運輸、儲存等費用。他認為機制恆常化後支出非太大問題，相信很多善長人翁願支持。

盧指出，內地人體器官分配與共享計算機系統（COTRS）涵蓋所有省市，但器官保存時間有限，缺血時間愈長，器官功能愈差，故首選是廣東省大灣區，但亦不想錯過任何機會，若較遠地方能安排民航運送，「都想盡量做」。

他出席另一活動後強調，名冊登記或取消絕對出於市民自願，警方調查是針對造謠作假者，指網上不實言論可能令人有錯誤觀念，政府會盡量解說，也會令市民明白國家的器官移植今非昔比，已達國際水平。

醫局北上交流 指內地捐贈系統完善

醫管局早前與10多名移植專家和負責移植工作的同事到內地參觀COTRS，與內地專家交流。醫管局聯網服務總監鄧耀鏗形容內地器官捐贈系統相當完善和公平公正，儲存全國需輪候器官移植病人資料，會24小時運作，每當有「大愛恩人」捐出器官時便根據資料即時配對；鄧耀鏗說本港輪候名冊相當長，「如果內地有一個這麼寶貴的器官時，為何我們不大力支持這機制？因為生命真的是無價」。

政務司長陳國基亦呼籲市民支持器官捐贈及兩地互助，重申機制不改變本港分配及病人輪候安排，又譴責網上「存心不良」者造謠，借題發揮製造兩地矛盾。