前座騎手：憂口述影像難明 「踩到笑即回報」

義工隊集100視障者 行前練合拍

遠看東叔皮膚黝黑，身型健壯，予人嚴肅的感覺，近看臉上卻常掛燦爛笑容，受訪期間全程照顧着王寶玲。王寶玲向記者說，東叔是自付團費陪伴她環台遊，形容他不計成本，是個「小天使」；東叔聞言帶笑回應，「見到他們（視障人士）踩單車踩到笑，就是最好的回報」，又稱因自己是首次環台遊，對路線不太熟悉，怪責自己倘已有經驗，就可口述影像，笑言「這個都是我的缺點」。

被問及雙人單車與單人單車有何分別，東叔說踏雙人單車時常需擔憂後座的視障人士，既擔心對方安危，也憂慮自己口述影像不夠清晰。東叔領騎控制方向，二人協力踩車。他說行前隨團教練楊志培（培哥）一直協助訓練，除訓練視障人士體能，最重要是訓練領騎與視障人士的合拍程度，以達至兩人踏單車節奏同步，因稍有不慎會「炒車」。

由2014年開始成為單車義工的東叔，同年獲邀參與由消防單車會主辦的視障人士雙人單車活動。2019年，東叔成立協力共融義工隊，繼續為視障人士提供雙人單車服務至今。現時義工隊約有100名視障人士及50名義工，上月初亦曾到內地探路，冀將來組隊北上踩單車。