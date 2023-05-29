後座騎手：同事未離棄 走出末日「放鬆把手」

寶玲憶述，發現視力問題初期，公司提出晉升她為助理傳訊經理，當時的她未能面對視力減退的轉變，一度隱瞞病情；其後覺得自己再無前途，故向上司坦承病情，「一說這裏就想喊」，她眼泛淚光道。王說，承認視力變差是困難的事，一開口便崩潰大哭，但上司反而安慰說她雖然失去視力，但可運用多年工作經驗幫忙，又鼓勵她不要放棄自己。聽完上司的話，她笑言「公司不炒魷魚還能升職」，決定繼續工作，並努力做好回報，至2019年提早退休。

兩輪上活出自己 「有時忘了視障」

回想發現病情之初，她形容有如世界末日，「最接受不到自己的人就是自己」，但同事得悉她的病情後無放棄及忽略她，反而鼓勵她勇敢面對，「見人家這樣好，自己都不能夠太差」，如今次決定踏單車環台遊，也要求自己表現到120分。

寶玲說，踏單車初期「無胃口」欣賞風景，只是死命握實把手，但不斷累積技巧和經驗後，漸覺「單車讓我活出自己」。她形容踏單車的途上可感受風雲變色、鳥語花香，「有時甚至會忘記自己是一名視障人士」，單車亦讓她找到屬於自己的方向，認識到一群不求回報帶她遊歷單車世界的義工。