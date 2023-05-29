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兩輪四腳環台千里 一成視力心內明媚

【明報專訊】「好像世界末日，點解上天要我有這種病，真是很難接受。」約廿年前發現自己患視網膜色素病變（見另稿）、年逾50歲的王寶玲，雖然視力僅餘一成，但未被無藥可治的遺傳病擊潰，本月完成1010公里的單車環台遊，實現人生一大目標。她憶述，行程最具挑戰性的「攻頂」環節前一天喉嚨痛得失聲，藥物副作用令她頭暈身軟，曾閃過放棄念頭，但她憑藉不放棄的精神及隊員的鼓勵成功闖過。對王而言，單車輪是她的幸福摩天輪，帶給她另一道光明，期望藉今次環台遊鼓勵視障人士「走出黑暗」。

明報記者 黃廸暉

僅餘約一成視力的寶玲，扶着環台遊的拍檔領騎張振東（東叔）臂彎前行，近日回港後到隨團教練楊志培（培哥）的單車店受訪。穿上環台遊戰衣、架起一副金色幼框眼鏡的她，臉上總是掛着笑臉，配上一副潔白牙齒，倘沒仔細觀察，很難發現她是視障人士。健談的寶玲受訪前與記者討論不同時事議題，又急不及待展示完成環台遊的證書，她說早於新冠疫情前已計劃到台灣踏單車環島遊，但受制於台灣防疫政策，令計劃延至本月才能實現。

聽風車聽海浪知《破風》 嘉義鐵騎喚起陰影

寶玲本月6至15日與3名視障及1名身障人士順利完成橫跨10天的單車環台遊。她憶起第一天在台北關渡準備起程，有些少擔心，但當騎在單車上，心境卻無比開朗平靜。第二日沿途聽到風車轉動及海浪聲，她便知道抵達電影《破風》於台中高美濕地的拍攝場地，興奮得要求東叔為她拍照，又與隨團25人排成一條單線前行，模仿電影主角在多座風車下隨風踏單車的情景。

「啊！好像還未分享左手這條疤痕呢。」寶玲突然打斷環島遊回憶，拉起左手衫袖展示8吋疤痕。她憶述，去年5月與東叔等人於火炭練習踏雙人單車時，被一名踏單車人士從後撞至倒地，左手手肘需做手術植入鋼片定位，去年11月才重投訓練。頭3次訓練時她難忍淚水，「為何上天要我受第二次打擊」，以至環台第三天在嘉義市區適逢下班時間，被大量電單車包圍，電單車的咆哮引擎、左竄右竄，令她撞車意外的陰影浮現。幸得東叔及隊員支持鼓勵，加上對自己及東叔有信心，她克服心魔，繼續環島行。

墾丁最勞累 喉劇痛服藥暈續「攻頂」

連續多天踏單車令寶玲臀部持續酸痛，她說第五天「沒完沒了」的上坡下坡墾丁路段是最勞累的一天，當時喉嚨痛得失聲，即使猛吃消炎止痛藥亦無效，而且藥物副作用令她頭暈身軟，笑言「有時是合着眼睛來騎車」。她稱曾打算上支援車休息，但每當想起在香港鍛練3年，撞車意外前後累積里數共7077公里，不想因少許不適便放棄，故強行叫自己撐起雙眼繼續踩。她翌日成功「攻頂」海拔460米的壽卡驛站，更在第七天冒雨騎行蘇花公路，最終完成被疫情延誤3年的人生一大目標。

「看不到遠處風景」 樂在與友同行

「我是視障人士，看不到遠處風景是必然的，是遺憾也是無辦法的事。」寶玲說，到第八日前後才懂得欣賞環台遊的優點和美麗，但重點是很多朋友和你一起經歷，「大家嘻嘻哈哈，聽着每個人的說話都夠開心」。她鼓勵留在家中過着單調生活的視障人士參加雙人單車活動，享受沿途的大自然生命力及陽光活力，走出黑暗。

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