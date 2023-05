【Emily】曾經開火 近日開酒 CY現身FCC活動

FCC喺活動結束後差唔多一星期,於facebook上載當日花絮,提到當晚除咗CY,貿發局前副總裁葉澤恩都係嘉賓,而葉澤恩目前有同CY一齊推動香港與海南島經貿合作。

網民問FCC「為紅酒犧牲人權新聞獎?」

Emily發現,唔少人都喺帖文畀「笑哈哈」同「嬲嬲」,部分人留言批評,包括有人話惡心(disgusting),有人問係咪為咗紅酒而犧牲人權新聞獎;而資深傳媒人區家麟就轉貼FCC嘅帖,仲話「恕我學舌一句」,用咗另一資深新聞工作者黃應士早前就有線五小花喺新聞廠大跳「開花舞」、於社交媒體留言批評嘅「新聞業界嘅恥辱(A true disgrace to the craft of journalism)」呢一句。

FCC於2018年邀請香港民族黨前召集人陳浩天演講,之後CY多次發文狙擊FCC,批評「以言論自由為幌子」等,不過其後CY都曾獲FCC邀請,擔任午餐會嘅主講嘉賓。