【Emily】曾經開火 近日開酒 CY現身FCC活動

【明報專訊】曾經多次發文批評外國記者會（FCC）嘅前特首梁振英（CY），日前現身FCC嘅活動，仲同FCC主席瑞凱德（Keith Richburg）拎起酒杯把酒言歡。FCC上星期一晚舉行咗電影放映會，播放Waking the Sleeping Grape，此為一套講述中國酒業發展嘅紀錄片，放映會後仲有品酒會，參與者可以試飲部分喺片中介紹過、來自內地嘅紅酒。
FCC喺活動結束後差唔多一星期，於facebook上載當日花絮，提到當晚除咗CY，貿發局前副總裁葉澤恩都係嘉賓，而葉澤恩目前有同CY一齊推動香港與海南島經貿合作。
網民問FCC「為紅酒犧牲人權新聞獎？」
Emily發現，唔少人都喺帖文畀「笑哈哈」同「嬲嬲」，部分人留言批評，包括有人話惡心（disgusting），有人問係咪為咗紅酒而犧牲人權新聞獎；而資深傳媒人區家麟就轉貼FCC嘅帖，仲話「恕我學舌一句」，用咗另一資深新聞工作者黃應士早前就有線五小花喺新聞廠大跳「開花舞」、於社交媒體留言批評嘅「新聞業界嘅恥辱（A true disgrace to the craft of journalism）」呢一句。
FCC於2018年邀請香港民族黨前召集人陳浩天演講，之後CY多次發文狙擊FCC，批評「以言論自由為幌子」等，不過其後CY都曾獲FCC邀請，擔任午餐會嘅主講嘉賓。