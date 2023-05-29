大灣區GBA專題：港車北上今登記抽籤 港青一條龍代辦搶頭啖湯

明報記者 陳子凌

「以我們的調查，在香港和珠海都有門市的代辦機構，目前我們是唯一一間」，龔杰道。早在今年1月，龔杰眼見已有澳車北上，而港車北上亦只待政策公布，當時已提前籌備，「原本以為第三季才公布，沒想到5月1日便宣布，6月便接受申請，還好我們有及早準備」。

港珠設服務站 助驗車買保開電話銀行

龔杰本身有投資位於珠海市香洲區的珠海1號名車城，而拍檔郭俊德在香港有車房業務，也熟悉IT，兩人一拍即合。現時港車北上服務中心分別在香港長沙灣的麗新商場和珠海1號名車城設有服務站，此外也有網站（www.hzmauto.hk）及WhatsApp專線供客戶查詢。

港府早前預計，全港約有45萬私家車的車主和乘客可受惠於港車北上計劃，但實行初期，每日申請名額及每日出行車輛數目均設上限。面對一個數量已固定的蛋糕，龔杰及郭俊德卻不怕太多同行瓜分導致「冇肉食」。「首先，相信實行一段時間後，開放上限會增加，其次坊間多數機構都只是代辦港車北上申請，而我們還有代辦申請中國駕駛執照；另外會協助預約驗車、協助購買保險、開通內地電話卡和銀行戶口，開通內地高速公路自動收費系統ETC功能，以及指導他們在內地駕駛的注意事項」，郭俊德道。

龔杰補充，其珠海名車城也能為客戶提供更多售後服務，例如汽車維修美容、內飾改造、內地24小時支援如拖車等，申請成功的客戶還可以成為他們「港車薈」會員，除了上述服務有優惠，還可享有入油折扣和參加各式車友活動，真正做到一條龍服務。「港車北上代辦只是其中一項業務，我們最大目的是透過此項目引流，讓更多車主體驗我們其他汽車相關服務。」

半月收數千查詢 盼藉代辦帶起其他服務

兩人表示，自中心成立以來，短短半個月已收到數千查詢代辦事宜，接下來他們還會增加服務範圍，包括計劃下半年開通手機應用程式，除了港車北上資訊，車主只要登入資料就可以預約中心的服務，程式還設有提示功能，提醒車主已預約出發日期、可於內地停留的天數等。此外也會拍攝有關內地駕駛須知等的教學短片放上YouTube，「反正就像我們的口號『灣區價格 香港服務』，盡力做到貼心接地」，二人笑道。

今次並非龔杰及郭俊德於大灣區首度創業。除了珠海1號名車城，龔杰亦是內地著名電動電單車品牌小牛電動的香港總代理，而前游泳港隊郭俊德亦於2015年在深圳成立界水水研科技有限公司，現時為內地三甲醫院、運動員等提供水治療康復。兩人認為，不少大灣區新政策都能為港人創造機會，就正如港車北上催生的灣區整車服務需求，「機會是留給有準備的人，只要及早部署，自然能夠掌握到政策帶來的有利商機」。