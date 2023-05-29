獅隧易通行首日 95%偵測到車輛貼

4宗收費查詢投訴

有司機慢駛憂偵測不到

獅隧是第三條實施「易通行」的隧道，昨早5時實施前一度封閉半小時，關閉收費亭及更改道路標記，南北行各留3條通道，巴士上落客則安排在最左邊的通道，運輸署長羅淑佩到場視察。惟易通行昨晨實施不足3小時，往沙田方向的其中一條行車線，由於用作覆蓋收費亭的黑布損壞，一度需維修約半小時才重開。

駛經獅隧的莫先生形容「心理壓力大」，擔心行車太快情况下車輛貼難被拍攝，故減慢車速。馮先生則認為只保留3條通道致獅隧車輛行速慢，故需一同放慢行駛。的士司機陳先生則相信，新措施落實後行車可加快10多分鐘，有助載客時加快和惠及乘客。

運輸署昨日回覆稱，截至上周六（27日）發出約74.9萬張車輛貼，佔全港已領牌車輛約93%，當中約80%已開立易通行戶口。 署方早前料今年夏季會在東隧、紅隧及西隧採用「易通行」。羅淑佩上周稱三隧各有特色，包括可能有很高車流量或不同地勢，而東隧亦可能有非載客的士優惠等，會視乎獅隧情况再決定三隧採用的次序及時間。