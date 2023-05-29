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救援山上通宵守候 棧道男困17小時脫險

【明報專訊】一名男子前日與友人行山，途經馬鞍山彌天棧道疑體力不支，墮下約10米山崖受傷，飛行服務隊直升機多次靠近協助營救，惟因山勢險要及天色昏暗，救援員與事主在山頭露宿一宵；至昨早直升機成功將傷者吊起送院，結束逾17小時拯救行動。

33歲劉姓男子前日偕友人從馬鞍山郊野公園燒烤場出發，打算行山前往西貢市中心。下午近3時步至彌天棧道時，劉失足墮崖一度失蹤，友人報警求助。消防搜救隊於水浪窩集合，其後曾透過電話與劉聯絡，飛行服務隊直升機多次靠近協助搜索，傍晚鎖定劉的位置，但因天色昏暗、天氣及山勢等問題，直升機無法靠近。消防員遂帶備工具登山營救。

天色山勢礙飛近 事主傷重

消防其後將劉固定在「山兜」，並協助他戴頭盔及蓋反光保暖氈，移送到合適地點。昨早8時許，直升機再次出動，將劉吊起送往東區醫院。劉的頭及身體多處受傷，亦有懷疑骨折，送院治理後情况嚴重。

山藝教練梁念豪表示，彌天棧道地勢非常險要，屬懸崖峭壁，碎石多，「如非必要都唔行嗰邊」；前日天氣炎熱，選擇「過辣」路線較易出現熱衰竭，如由馬鞍山郊野公園往西貢，建議可選擇較平坦且有樹林遮擋的山徑，沒必要挑戰驚險路段，行山亦應帶足夠裝備，包括反光氈、急救包、頭燈、後備食物等，倘迷路或出意外亦可靠裝備保護。

4月18日，67歲行山男子於馬鞍山郊野公園近馬尾脊扭傷手腳，消防登山搜索，約4小時後在牛押山附近尋獲事主，為他檢查及穩定傷勢，惟因天色昏暗及山勢險要，消防在現場設置臨時帳篷，通宵留守照顧事主，至翌日再安排直升機吊送，但其間遇上黃雨，再等數小時方可將事主送院。

相關字詞﹕行山意外 彌天棧道 牛押山

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