暖化下蟲害提早 榕被啃葉漸羸弱

【明報專訊】退休樹藝師袁達成指出，朱紅毛斑蛾一直是本地榕樹的蟲害，並非外來物種，不過在氣候變化下，第一代幼蟲2020年提早於3月出現，加上政府當年未有把握機會治蟲，以致「蟲口」以幾何級數增加，榕樹樹葉不斷被蛾蟲啃食，一般以為對榕樹影響不大，以為會重新長出樹葉，事實上「樹木慢慢變弱，到後來百病叢生，例如遭真菌感染，到最後枯死」，而蟲害自3年前爆發以來已有不少榕樹「油盡燈枯」，部分更已移除。
袁達成舉例，元朗民政事務處對出一棵榕樹2021年初出現朱紅毛斑蛾幼蟲，最初只有樹冠上方約一至兩成樹葉被啃食（見下圖），同年7月再到現場，發現幾乎整棵樹變禿，之後該樹被每一代幼蟲蠶食，後來樹冠愈來愈稀疏，已無法回復原狀，到今年1月仍處於冬季，樹冠仍是光禿，樹葉枯黃，情况並不樂觀。
有被移除 有剪至不成樹形
不過他認為不宜即時移除，可修剪枯死枝條，加強施肥、澆水及除蟲，看看樹木能否復元。他又稱，部分發現蟲害的樹木已被移除或大幅修剪至不成樹形，當中包括北區料壆路多棵榕樹、天盛苑內的榕樹，以及沿吐露港的單車徑數十棵榕樹等。
發展局：按蛾蟲生命周期加強防治
發展局綠化、園境及樹木管理組稱，因應蛾蟲現階段踏入終齡的生命周期，樹木管理部門根據過往防治及監察結果正加強防治措施，包括加強清除掉落於淺土層及落葉的蛾蟲；於蛾蟲結蛹期間，加強清除藏於樹皮或樹根隙縫、淺土層及落葉的蟲蛹，緩減下一階段成蟲羽化的數量；利用竹、草蓆、麻布袋等包裹樹幹，捕捉在樹幹上活動的蛾蟲，並定期清理及更換包裹物料，以避免樹幹長時間在潮濕環境下變弱，影響健康及結構狀況，以及為下一階段幼蟲孵化期前做土壤及樹幹注射法以妥善準備。