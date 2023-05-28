暖化下蟲害提早 榕被啃葉漸羸弱

袁達成舉例，元朗民政事務處對出一棵榕樹2021年初出現朱紅毛斑蛾幼蟲，最初只有樹冠上方約一至兩成樹葉被啃食（見下圖），同年7月再到現場，發現幾乎整棵樹變禿，之後該樹被每一代幼蟲蠶食，後來樹冠愈來愈稀疏，已無法回復原狀，到今年1月仍處於冬季，樹冠仍是光禿，樹葉枯黃，情况並不樂觀。

有被移除 有剪至不成樹形

不過他認為不宜即時移除，可修剪枯死枝條，加強施肥、澆水及除蟲，看看樹木能否復元。他又稱，部分發現蟲害的樹木已被移除或大幅修剪至不成樹形，當中包括北區料壆路多棵榕樹、天盛苑內的榕樹，以及沿吐露港的單車徑數十棵榕樹等。

發展局：按蛾蟲生命周期加強防治

發展局綠化、園境及樹木管理組稱，因應蛾蟲現階段踏入終齡的生命周期，樹木管理部門根據過往防治及監察結果正加強防治措施，包括加強清除掉落於淺土層及落葉的蛾蟲；於蛾蟲結蛹期間，加強清除藏於樹皮或樹根隙縫、淺土層及落葉的蟲蛹，緩減下一階段成蟲羽化的數量；利用竹、草蓆、麻布袋等包裹樹幹，捕捉在樹幹上活動的蛾蟲，並定期清理及更換包裹物料，以避免樹幹長時間在潮濕環境下變弱，影響健康及結構狀況，以及為下一階段幼蟲孵化期前做土壤及樹幹注射法以妥善準備。

（城市保育）