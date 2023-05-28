蛾害蔓延九龍公園 古樹恐受災 專家促把握「黃金時間」除蛹 發展局：康文署密切監察

發展局回應稱，康文署已即時採取相關防治措施，包括加強清理樹冠下落葉以清除蛾蛹及幼蟲，並安排施放除蟲劑等工作，現時樹木沒明顯健康問題，康文署亦會密切監察及加強巡視公園內及附近栢麗大道的榕樹情况。

明報記者 馬耀森

袁達成說，2020年本港大規模爆發朱紅毛斑蛾蟲害，全年共有約4至5代幼蟲，較一般每年3代多，因此該年「蟲口」數量特別多，由最初天水圍及元朗等快速擴散至新界各區，躍升為威脅榕樹的「頭號」昆蟲，超越另一種同樣啃食榕葉的榕透翅毒蛾。朱紅毛斑蛾後來兵分兩路，分別沿新界東的大埔及新界西的屯門、深井、葵青等地區，逐漸擴散到市區的大角嘴、西九文化區及紅磡，但情况相對輕微。

本月新界多區大爆發 大圍長沙灣九龍塘新受災

袁達成稱，朱紅毛斑蛾生命周期與天氣密切相關，去年在泥土中越冬的蟲蛹到今年春季孵化成蟲，3月下旬產卵，4月孵化，幼蟲在6至8周內不斷啃食樹葉，直至樹冠光禿，到5月下旬從樹上爬到樹下結蛹，藏在泥土表層約1至2厘米之下，6月上旬就會破蛹而出，變為會飛的成蟲，完成第一代周期。不過，根據天文台紀錄，今年4月平均氣溫23.6℃，較正常高0.6℃，雨量較正常少，有利幼蟲存活，結果踏入5月份，新界各區已再現大爆發，數量遠超去年第三代幼蟲，亦首次擴散至多個新地點如大圍、長沙灣、九龍塘、愉景灣、西九戲曲中心等。

直至上周初，袁達成在九龍公園首次發現朱紅毛斑蛾幼蟲，包括公園主噴泉北面的花槽，約六七棵垂葉榕的樹冠頂被咬至光禿，樹葉有啃咬痕迹，樹下找到一條6齡（幼蟲期約40天，成長分6個階段，由1至6齡，到6齡便會由樹上爬到地面化蛹）幼蟲，估計樹上幼蟲均已化蛹待孵。公園近海防道入口亦有3至4棵垂葉榕發現蛾蟲。

專家料已結蛹藏樹下 移除表土可滅九成

袁估計，今年第一代幼蟲大爆發，令版圖進一步擴大，估計九龍公園蛾蟲由附近西九文區、戲曲中心等傳入。記者上周三隨袁到九龍公園，未有發現幼蟲，袁推算現時第一代幼蟲已生長至6齡，已結蛹並藏在樹下花槽泥下，只要移除表土就可消除九成以上蛾蟲，第二代大爆發的可能就會大減。

愉景灣數十榕被啃半數變禿 觀塘海濱亦現蛾蹤

除九龍公園，袁達成稱今年新發現蟲害地點中以愉景灣最嚴重，他初步點算當地約數十棵榕樹受影響，約半數樹冠遭啃至全禿。袁達成估計愉景灣未有針對不同階段的蟲害治理，例如施藥或翻土除蛹，以致「蟲口」大增，結果今年第一代孵化大量幼蟲。他又說，上周四有市民報告觀塘海濱長廊有朱紅毛斑蛾出現，受影響榕樹只有小量葉片被啃食，顯示蛾蟲數量不多，但不能掉以輕心，因九龍東和九龍中多是舊區，有數以百計榕樹，若被蛾蟲侵襲，或引發嚴重生態災難，呼籲市民若發現蟲蹤應向政府報告，以遏止蟲害。

發展局綠化、園境及樹木管理組回覆本報查詢稱，留意到今年5月開始蛾蟲啃食樹葉的情况在個別地區有所增加。康文署近期在九龍公園巡查時，在水池及香港文物探知館附近的榕屬樹木樹身發現朱紅毛斑蛾幼蟲，已即時採取防治措施，包括加強清理樹冠下落葉以清除蛾蛹及幼蟲，並安排施放除蟲劑等工作，現時樹木並無明顯健康問題。康文署會密切監察及加強巡視公園內及附近一帶如栢麗大道的榕樹情况，並按需要作即時及合適的措施。

（城市保育）