新田科技城擬直接批地 甯漢豪：早有先例

甯漢豪昨在商台節目《政經星期六》稱，直接批地是為了政策目的，並非追求最大利益。她說若以優惠市價撥地，會列明附帶條件，除規定發展創科的樓宇面積、不可轉賣及保持營運等基本條款外，亦考慮將產量、經濟效益、培養人才的數量等指標列入協議條款，並會定期檢視及監察。

制度規管方面，甯稱屆時相關政策局需列舉相關考慮，交由行政長官及行政會議審批，亦會向立法會遞交正式文件等，強調做法透明。

至於是否已有目標龍頭企業有意落戶，她透露創新科技及工業局長孫東及招商引資部門正接觸相關企業，當局亦在研究引入的創科行業類型，料年底有初步方向。

稱填海可增政府在土地的話語權

另外，甯漢豪昨再回應交椅洲人工島爭議，稱填海有助提高政府在土地的話語權及主導權，政府發展全新土地，推行較現有土地將更順暢，在設計及規劃城市佈局亦可更大膽。她說，政府不能「畀一啲批評人士提出嘅難題嚇到」，會適時公布方案，釋除社會在環保及融資等方面的疑慮，強調本港填海歷史未出現爛尾及嚴重超支。她重申不會先發展北部都會區再發展人工島，強調人工島的1000公頃不能隨便放棄，政府會按照負擔能力，分階段推進工程。