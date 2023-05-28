明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

新田科技城擬直接批地 甯漢豪：早有先例

【明報專訊】政府提出發展面積627公頃的新田科技城，其中300公頃為創科用地，考慮直接批地或有限制的投標方式撥地。發展局長甯漢豪表示，香港發展創科中心要有突破思維，不能只按價高者得方式批地，「出價高未必係做創科叻嘅人」，又強調直接批地非新鮮事，過往科技園、機場、貨櫃碼頭等均是直接批地。她說屆時會設發展參數限制及營運協議，同時會有制度規管直接批地，政府亦將定期檢視及監察。

甯漢豪昨在商台節目《政經星期六》稱，直接批地是為了政策目的，並非追求最大利益。她說若以優惠市價撥地，會列明附帶條件，除規定發展創科的樓宇面積、不可轉賣及保持營運等基本條款外，亦考慮將產量、經濟效益、培養人才的數量等指標列入協議條款，並會定期檢視及監察。

制度規管方面，甯稱屆時相關政策局需列舉相關考慮，交由行政長官及行政會議審批，亦會向立法會遞交正式文件等，強調做法透明。

至於是否已有目標龍頭企業有意落戶，她透露創新科技及工業局長孫東及招商引資部門正接觸相關企業，當局亦在研究引入的創科行業類型，料年底有初步方向。

稱填海可增政府在土地的話語權

另外，甯漢豪昨再回應交椅洲人工島爭議，稱填海有助提高政府在土地的話語權及主導權，政府發展全新土地，推行較現有土地將更順暢，在設計及規劃城市佈局亦可更大膽。她說，政府不能「畀一啲批評人士提出嘅難題嚇到」，會適時公布方案，釋除社會在環保及融資等方面的疑慮，強調本港填海歷史未出現爛尾及嚴重超支。她重申不會先發展北部都會區再發展人工島，強調人工島的1000公頃不能隨便放棄，政府會按照負擔能力，分階段推進工程。

相關字詞﹕發展局 新田科技城 甯漢豪

上 / 下一篇新聞