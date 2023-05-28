話你知：機制實施22年 更改須政府提修訂

市建局的物業收購補償政策是以《收回土地條例》下的法定補償，以及政府的自置居所津貼政策為計算基礎，另加上適用的特惠津貼，以鼓勵業主接受收購建議。

土發年代以同區10年計算

政黨曾力爭計5年

立法會財委會2001年通過撥款成立市建局，並同意將來收地會以同區7年樓齡同大小單位的價值作賠償基準。市建局前身為土地發展公司，其重建收地賠償準則是以同區10年樓齡計算，當年部分政黨及關注團體均提出市建局應以5年樓齡計算賠償；亦有政黨質疑如以同區5年樓齡單位賠償，政府及市建局的財務負擔會太沉重。

財委會最後以31票對24票，通過成立市建局的財務承擔，包括接受同區7年樓齡為補償基準。有關補償機制沿用多年，不時被批評未能照顧重建樓宇居民的原區置業訴求。政府2010年作《市區重建策略》檢討後，指公眾參與及檢討中，大體上收到廣泛的回應都認為同區7年樓齡仍是非常合適的補償基準，故此無意改變。

另外，2015至2016年曾傳出市建局有意檢討7年樓齡賠償機制。有局方前高層昨向本報稱，當年內部曾對此私下交換意見，最終認為難訂立另一套標準取代，而政府亦無打算更改。事實上，當年有市建局非執董公開表示，社會對7年樓齡賠償機制有殷切需求，不可能貿然改變，市建局不會降低以10至15年樓齡物業價格作收購指標。