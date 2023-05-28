明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

話你知：機制實施22年 更改須政府提修訂

【明報專訊】同區7年樓齡補償機制實施多年，若要更改須由政府建議，並由立法會審議通過。22年來社會不時有反對或提出放寬的訴求，而政府亦曾檢討，但因牽連甚廣及難訂定另一客觀基準，當局一直無意更改。

市建局的物業收購補償政策是以《收回土地條例》下的法定補償，以及政府的自置居所津貼政策為計算基礎，另加上適用的特惠津貼，以鼓勵業主接受收購建議。

土發年代以同區10年計算

政黨曾力爭計5年

立法會財委會2001年通過撥款成立市建局，並同意將來收地會以同區7年樓齡同大小單位的價值作賠償基準。市建局前身為土地發展公司，其重建收地賠償準則是以同區10年樓齡計算，當年部分政黨及關注團體均提出市建局應以5年樓齡計算賠償；亦有政黨質疑如以同區5年樓齡單位賠償，政府及市建局的財務負擔會太沉重。

財委會最後以31票對24票，通過成立市建局的財務承擔，包括接受同區7年樓齡為補償基準。有關補償機制沿用多年，不時被批評未能照顧重建樓宇居民的原區置業訴求。政府2010年作《市區重建策略》檢討後，指公眾參與及檢討中，大體上收到廣泛的回應都認為同區7年樓齡仍是非常合適的補償基準，故此無意改變。

另外，2015至2016年曾傳出市建局有意檢討7年樓齡賠償機制。有局方前高層昨向本報稱，當年內部曾對此私下交換意見，最終認為難訂立另一套標準取代，而政府亦無打算更改。事實上，當年有市建局非執董公開表示，社會對7年樓齡賠償機制有殷切需求，不可能貿然改變，市建局不會降低以10至15年樓齡物業價格作收購指標。

上 / 下一篇新聞