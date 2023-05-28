市建局步入貸款期 最多可借250億

韋志成昨在港台節目《星期六問責》表示，未來數年市建局會推出4個招標項目，按目前樓市情况，料再少收數十億元，但同時有6個項目收購，涉及400多億元支出。韋志成說規模較細小的項目或需要提前進行，而較大規模及需要更多收購成本的項目則需要延遲展開。他說會向政府轉達有關要求注資的建議。

觀塘流標項目2025再招標

對於觀塘市中心第4及第5區項目流標，韋志成說早已預計有關情况，該項目會引入「垂直城市概念」，增添住宅元素及建築物高度限制，混合寫字樓、零售、酒店，增加吸引力，獲業界及區議會正面反應。不過，由於住宅用途的比例或會增加，韋志成提到需要研究觀塘交通、基建設施的負荷能力，當局將會就此作技術評估，預計之後進入城規程序等，共要花約兩年時間，料2025年初再次招標，其間裕民坊相關地皮會用作臨時用途。