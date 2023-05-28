市建重提檢視「同區7年樓齡補償」 韋志成：當年沒深思熟慮 發展局：或有檢視空間

發展局：任何改變須充分諮詢

發展局昨晚回覆本報查詢表示，市建局的同區7年樓齡收購政策，是根據政府現行向受收地影響的自住住宅物業業主的賠償準則，於2001年經立法會財務委員會通過，實施逾20年。局方指不排除未來有檢視空間，但作出任何改變前，均須有全面的政策審視和充分諮詢。

對於近年市建局不時提出需調整同區7年樓齡賠償機制，消息人士解釋這主要是根本問題，今次再次重提，是由於新冠疫情後地價明顯下調，以及觀塘第4及第5區發展項目流標，部分項目前期款項收入減少，更突顯問題的實質影響。

油旺萬億收購成本近半屬補償

韋：投入明日大嶼更符效益

韋志成昨在港台節目《星期六問責》表示，同區7年樓齡補償機制產生了很多問題，社會有聲音質疑當局為何用這麼多社會資源幫助業主，而該些業主很多沒做到應做的樓宇復修，「連保養維修自己嘅物業都唔做，但到物業舊咗，就由社會換過一層好啲嘅物業」。他以長沙灣兼善里項目為例，指收購呎價達1.6萬元，但市價僅每方呎8000、9000元；又指7年樓齡甚至沒有劃線，「有錢又7年樓齡，沒有錢又7年樓齡」，收購時發現很多業主持有10多個單位，亦要用同等補償機制賠償。

韋說，以油旺項目為例，總收購成本將增至約1萬億元，當中4500億元是按同區7年樓齡的額外補償，認為將款項投入明日大嶼，以新開發的土地支持舊區更新，更符合經濟效益。他說香港細小、交通便利，社會要再三思考什麼是「原區安置」。

議員促確保原區安置

韋：港細小要思考何謂「原區」

九龍西立法會議員梁文廣回應查詢時表示，韋志成對同區7年樓齡收購補償機制的評論，並不符合公眾合理期望，因有關機制沿用逾20年，「呢一刻對外講呢個當年並唔係深思熟慮（的機制），似乎不太負責任」。梁說當年制定該機制時，原意是希望讓居民可原區安置，同時吸引他們參與重建。梁又稱，尊重市建局提出研究，但需確保居民能原區安置，不能因「錢嘅問題」影響他們參與重建的意欲。

本土研究社成員陳劍青表示，同區7年樓齡補償機制屬法定要求，任何改動需作全面公眾諮詢。他不贊成改動有關機制，質疑市建局因欠缺資金推展大規模重建計劃，「不惜犧牲小市民、小業主嘅賠償權益」。

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