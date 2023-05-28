浸大學生會幹事會總辭通過 正式解散

滄溟在社交平台發聲明表示，評議會前晚8時通過幹事會全體辭職議案，鑑於法定成員不足，幹事會即時解散。幹事會今年4月1日上任，4月4日接獲校方通知收到匿名投訴，內容涉及滄溟在網上平台所發表的政綱、年度計劃書及財政預算，校方宣布暫緩幹事會的交接工作。幹事會無法以學生代表身分參與所有校務會議，原定上月舉辦的就職禮亦擱置。

上月校方通知收匿名投訴

禁4幹事參與學生組織

4月17日，浸大發聲明稱調查後認為上述投訴成立，認同滄溟在網上平台發布的資訊有誇大、缺乏事實根據、偏頗等情况，決定紀律處分相關學生，包括禁止幹事長、內務副幹事長、外務副幹事長及外務秘書參與大學一切委員會及學生組織之管理工作16個月。幹事會當時批評校方拒絕公開投訴內容，亦拒絕讓幹事會參與整個聆訊過程，沒給他們公開澄清或回應的機會。幹事會申請就紀律處分上訴，聆訊原定排期5月29日進行，惟幹事會5月8日宣布全體成員決定請辭，辭職議案前日獲評議會通過。

滄溟在解散聲明表示「欲加之罪，何患無辭」、「負屈銜冤而難以自處」，決定總辭是艱難決定。

浸大學生會幹事會之前「斷莊」3年，滄溟重申「矢志服務同學，至今仍未敢遺忘」，感謝同學支持，未來會繼續以其他身分為同學爭取權益。