國際特赦：維族漢抵港遭審問失蹤 港府：無入境紀錄 「無中生有」抹黑

政府發言人表示，國際特赦組織指一名維吾爾人抵港後下落不明，指控特區政府與此有關。特區政府對該組織毫無根據、無中生有、企圖抹黑特區政府的言論予以強烈譴責。該組織在沒有查核真相就肆意攻擊特區政府，詆譭香港人權狀况，「其歹毒之心顯而易見」。

國際特赦促港府交代下落

港府斥無查核真相肆意攻擊

涉事39歲男子Abuduwaili Abudureheman在新疆土生土長。其不願具名的朋友向本報稱，Abuduwaili自2016年底赴韓國修讀體育及足球相關碩士及博士學位，去年畢業後一直留在韓國找工作。據她所知，Abuduwaili赴韓進修後沒有返回中國內地，今次是他首次來港。兩人相約從不同地方出發來港旅遊，Abuduwaili原定本月10日晚11時落機，當晚10時53分，他以簡體中文發短訊稱「我在接受檢查，中國警察在問我問題，還有我可能需要時間出來，所以你回酒店等我，把酒店房間號碼留給我」，此後再沒任何消息。她說Abuduwaili生於普通家庭，家人都在新疆生活，從沒做過奇怪或敏感的事。

涉事者新疆土生土長

朋友稱從沒做敏感事

國際特赦組織表示，知悉Abuduwaili被列入中國政府針對維吾爾族和穆斯林的監視名單（watch list），原因是他曾經到訪中國境外，認為香港當局必須交代其下落。