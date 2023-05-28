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行彌天棧道墮崖 男子困逾10句鐘

【明報專訊】一名男子昨午在馬鞍山牛押山彌天棧道疑因體力不支，墮下10米下山崖，一度失蹤，同行朋友報警。墮崖男子事後清醒，眼部受傷及手腳擦傷，被困山上至少10小時，因天氣惡劣，無法由直升機吊走救起。至昨晚10時許，消防計劃將他帶下山，至今日凌晨1時拯救行動仍未結束。

兩名男子昨日早上從馬鞍山郊野公園燒烤場出發，打算行山前往西貢市中心。至昨午近3時，兩人行至彌天棧道時，有人懷疑感到疲累，失足墮崖，跌下約10米。警方接獲報案後，消防派出搜救隊伍於水浪窩集合，其後透過手提電話聯絡到事主，政府飛行服務隊直升機亦到場協助搜救，至傍晚6時許成功鎖定其位置，惟入夜後因天氣問題，直升機無法靠近，消防員改以步行上山拯救。

峭壁橫移 僅夠一人通過

屢生意外 不合新手

彌天棧道長約兩公里，路線難度高，棧道狹窄，僅夠一個人通過，主要沿着峭壁橫移，亦要不停攀爬上落，手腳並用。棧道被林蔭遮蔽，遇上潮濕天氣，路面石頭或長滿苔蘚，不適合無爬山經驗者。

2021年5月，一名中年女子在彌天棧道攀爬期間墮下15米受傷，與另外4名同行者被困棧道對落40米懸崖底，消防拯救期間遇上落石，3名消防員受傷。2019年3月，一名外籍女子途經彌天棧道時失足墮下20米受傷，消防花了15小時，通宵將女子及同行5名友人救出送院。

相關字詞﹕行山意外 彌天棧道

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