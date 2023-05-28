學者：新冠每半年現小高峰 促增內科病房人手 醫局料今波4周後到頂

另外，孔繁毅相信XBB變異病毒會在香港成為主流，料下半年針對XBB病毒的單價疫苗有機會供港，但估計非長者及非高危者要自費注射。

抗體每半年下跌 上次高峰在12月底

醫衛局長盧寵茂日前受訪時確認本港疫情自3月底出現「一小波高峰」。按衛生防護中心每周公布，由3月底至本月24日共錄得998宗嚴重感染個案或經初步評估為死因與新冠有關的死亡個案（見表）。孔繁毅昨在now《大鳴大放》表示，今波高峰是預料之內，上波較多個案的疫情是去年12月底至1月初發生，內地亦然，當時不少巿民透過感染而得到抗體，加上已打3針，混合免疫屏障較高，但抗體隨時間下跌，尤其長者，至今年5月初剛好6個月過去，故個案增加，近日每天有數千至過萬宗感染個案。孔透露，按醫管局估計，相信仍有3至4周這一波新冠疫潮才達高峰，之後會回落。

多次重複感染後 高峰或變低

被問及新冠病毒是否如流感般每年出現兩次高峰期，孔繁毅稱新冠情况有點不同，現估計大約每半年新冠抗體就會下跌，到時混合免疫屏障就會跌，「通常由上一波開始計的6個月後就會有一個高峰」。他並稱，每半年一次的高峰暫時仍會較高，但相信隨着巿民多次重複感染，混合免疫屏障愈來愈牢固，可能令高峰變得愈來愈低，惟要視乎有否新的變種病毒，例如XBB1.15或1.16傳染性較高，倘變異大，高峰可能會較高。另一政府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆昨在商台《政經星期六》亦認為，新冠疫情約每半年至9個月便出現「小波幅」，但認為不會造成嚴重挑戰。

料XBB單價疫苗下半年抵港 或須自費

另外，孔繁毅稱XBB變異病毒成為主流，美國現在XBB1.15或1.16感染個案開始上升，有可能成為主流病毒株，相信香港亦然，但不用太擔心，其破壞力與其他Omicron變異病毒株相若，即使再感染，大部分屬輕症，而現時本港使用的二價疫苗相信對XBB病毒株有一定保護力。他建議長者及高危者感染或打針後6個月可補一針二價，預計下半年針對XBB的疫苗可供應香港，並認為所有人都可考慮打XBB加強劑，相信政府會用現有機制，如60歲或以上長者或長期病患會納入疫苗接種機制，但其他非高危者可能要自費注射。孔提及可留意將來XBB疫苗在不同平台的效果，在中和抗體保護方面有無分別，待臨牀數據面世，這對巿民做選擇有重要影響。

明報記者

（新冠疫情）